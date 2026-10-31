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Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στην εσωτερική ισορροπία που επιφέρει η ωριμότητα, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η φύση δεν επιτρέπει την τεκνοθεσία σε ομόφυλα ζευγάρια ανδρών.

Παράλληλα, μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας την ανάγκη για προσοχή και επιφυλακτικότητα σε ζητήματα που αφορούν ιατρικές πράξεις και παροχή υπηρεσιών υγείας.

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Σε νέα τηλεοπτική συνέντευξη, ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε για την απουσία του από την τηλεόραση κατά τη φετινή σεζόν, αλλά και για την προσωπική του ζωή και τη σχέση με τη σύντροφό του.

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε σε μια σειρά ερωτήσεων. Μεταξύ άλλων, εξέφρασε την άποψη ότι η φύση επιτρέπει σε δύο άντρες να συνάπτουν σχέση, όχι όμως να αποκτούν παιδιά.

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Αναφερόμενος στην τηλεοπτική του απουσία, εξήγησε πως έχει ήδη διαγράψει μια μακρά πορεία στον χώρο, έχοντας βρεθεί για πολλά χρόνια καθημερινά στις οθόνες. «Γενικά έχω δουλέψει πάρα πολύ στην τηλεόραση. Είμαι από αυτούς που έχουν γράψει πολλά χιλιόμετρα στην τηλεόραση, αλλά ειδικά τα τελευταία 9 χρόνια, κάθε μέρα, κάθε μέρα στην τηλεόραση. Εντάξει να ξεκουράσουμε και λίγο τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη σχέση του, ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε: «Είμαι με έναν άνθρωπο πολύ καλά. Γι’ αυτό φαίνεται. Εντάξει, μην το διαφημίσουμε και πολύ».

Στη συνέχεια, μίλησε για την ωριμότητα και την εσωτερική ισορροπία, σημειώνοντας: «Η ωριμότητά σου δείχνει ότι σταματάει και ο ανταγωνισμός, ο μεγάλος σου ανταγωνιστής που είναι ο εαυτός σου. Τελειώνει ο ανταγωνισμός με τον εαυτό σου και εκεί πια βγαίνει χαρά».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο, όπως είπε, γνώριζε προσωπικά από τα νεότερα χρόνια του. «Τον γνώριζα προσωπικά και όταν ήμασταν νεότεροι κάναμε και παρέα. Είχαμε κοινές παρέες. Ένα καταπληκτικό παιδί, πολύ καλό παιδί. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Από κει και πέρα και μετά όλο αυτό που συνέβη με τον Γιώργο, θα πρέπει όλοι να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Όταν πρόκειται για ιατρικές πράξεις, να μην εμπιστευόμαστε», δήλωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Τέλος, τοποθετήθηκε σχετικά με το ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, εκφράζοντας τη δική του άποψη για τον ρόλο της μητέρας στην ανατροφή ενός παιδιού. «Η φύση λέει ότι δύο άντρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το λέει η φύση αυτό, οπότε το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Δεν λέει όμως ότι μπορούν να γίνουν γονείς. Το πιο σημαντικό είναι η μυρωδιά, το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα. Πρέπει να μυρίσει θηλυκό. Θα μυρίσει ορμόνες θηλυκές όταν είναι μωρό ή και πιο μεγάλο. Και θέλει μια μάνα που η μάνα ξέρει, επειδή είναι γυναίκα, πώς θα το πιάσει και πώς θα το βάλει και πώς θα το πείσει. Ενώ ο άντρας δεν ξέρει», δήλωσε.