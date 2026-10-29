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Αν αύριο το πρωί ανοίξεις την εφαρμογή της τράπεζάς σου και κοιτάξεις πόσο απέδωσαν τα €10.000 που κρατάς στον λογαριασμό εδώ και έναν χρόνο, με το επιτόκιο του 0,03% που πληρώνουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες στις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, θα βρεις περίπου €3, ένα ποσό που μόλις φτάνει για έναν καφέ.

Την ίδια ώρα, και για τα ίδια ακριβώς χρήματα, μια ελληνική επενδυτική εφαρμογή ανακοινώνει, για πρώτη φορά, επιτόκιο έως 3,25%, δηλαδή έως €325 τον χρόνο, ένα νούμερο που όποιος παρακολουθεί τις αγορές θα το διαβάσει δύο φορές και θα αναρωτηθεί πού βρίσκεται ο αστερίσκος.

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Πού βρίσκεται ο αστερίσκος

Στο «έως». Το EUR Savings της Wealthyhood δεν είναι κατάθεση αλλά επενδυτικό προϊόν με μεταβλητό επιτόκιο, που στα νέα πλάνα φτάνει έως 2,50% στο Basic, έως 3% στο Plus και έως 3,25% στο Gold.

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Γιατί η ΕΚΤ ανέβασε τα επιτόκια και η κατάθεσή σου έμεινε εκεί που ήταν

Η ΕΚΤ, μετά από τρία χρόνια χωρίς αυξήσεις, ανέβασε τα επιτόκια δύο φορές μέσα στο 2026, με το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων να φτάνει στο 2,5% από τις 16 Σεπτεμβρίου, και οι τράπεζες είναι εκείνες που το εισπράττουν, αφού με αυτό αποζημιώνεται η ρευστότητα που αφήνουν στην κεντρική τράπεζα.

Στον δικό σου λογαριασμό, ωστόσο, η αύξηση δεν φάνηκε ποτέ, επειδή οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν τόση ρευστότητα που δεν έχουν λόγο να ανταγωνιστούν για την κατάθεσή σου, με αποτέλεσμα ακόμη και οι προθεσμιακές διάρκειας έως ενός έτους να πληρώνουν κατά μέσο όρο μόλις 1,13%.

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Ανάμεσα στην τράπεζα και στο επιτόκιο της αγοράς υπάρχει όμως μια διαδρομή που οι θεσμικοί επενδυτές ακολουθούν εδώ και χρόνια, τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, όπου μεγάλοι παγκόσμιοι διαχειριστές επενδύουν σε καταθέσεις και σε ομόλογα πολύ μικρής διάρκειας, ώστε η απόδοση να ακολουθεί το επιτόκιο της αγοράς, και αυτή ακριβώς τη διαδρομή πακετάρει η Wealthyhood στο EUR Savings, φέρνοντάς την σε έναν απλό λογαριασμό στο κινητό.

Μένει το ερώτημα που θα κάνει αμέσως όποιος ξέρει από αγορές, δηλαδή γιατί το 3,25% βρίσκεται πάνω από το επιτόκιο της ΕΚΤ.

Δες πώς δουλεύει το EUR Savings, βήμα βήμα. https://wealthyhood.com/el-gr/

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Τρία πλάνα και μια αριθμητική που αξίζει να κάνεις με το κομπιουτεράκι

Σε ένα ποσό €10.000, το Basic, που είναι το δωρεάν πλάνο της Wealthyhood, φέρνει έως €250 τον χρόνο, το Plus έως €300 και το Gold έως €325, πριν από τη συνδρομή του κάθε πλάνου, και το Plus είναι εκείνο που αξίζει περισσότερο να λάβεις υπόψιν, αφού κοστίζει €29,88 τον χρόνο, δηλαδή περίπου €2,50 τον μήνα, και δίνει έως 3% σε ποσά μέχρι €25.000.

Η διαφορά του από το Basic είναι μισή ποσοστιαία μονάδα, κι αυτό σημαίνει ότι από καταθέσεις περίπου €4.800 και πάνω το επιπλέον επιτόκιο καλύπτει τη συνδρομή, ενώ στα €25.000 η διαφορά φτάνει τα €125 τον χρόνο, περίπου €100 καθαρά. Δεν είναι συμβουλή, είναι απλά μαθηματικά..

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Διάλεξε πλάνο με βάση το ποσό σου. Δες εδώ περισσότερα!

Και τα χρήματα μου είναι ασφαλή; Η ερώτηση που θα έκανε πρώτος ο καθένας

Η Wealthyhood Europe ΑΕΠΕΥ είναι αδειοδοτημένη και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αριθμό άδειας 3/1014, τα χρήματα των πελατών τηρούνται σε διαχωρισμένους λογαριασμούς, εντελώς ξεχωριστά από τα κεφάλαια της εταιρείας και στο όνομα του καθενός, ενώ υπάρχει κάλυψη και από το Συνεγγυητικό (ΣΚΕΕΥ) έως €30.000 ανά επενδυτή, η οποία όμως δεν καλύπτει απώλειες από αρνητική απόδοση των επενδύσεων.

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Στην καθημερινή χρήση δεν κλειδώνεις τίποτα, αφού δεν υπάρχει προθεσμία, τα χρήματα μένουν διαθέσιμα όποτε τα χρειαστείς και οι τόκοι πιστώνονται κάθε μήνα.

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Σεβάσου τον χρόνο σου. Γι’ αυτό το άνοιγμα λογαριασμού στη Wealthyhood γίνεται σε 3 λεπτά, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς ραντεβού, μόνο με το κινητό σου. Σε 3 λεπτά από τώρα μπορείς να είσαι ήδη επενδυτής. Ξεκίνα από 1€ · Κατέβασε το app εδώ

Ποια είναι η Wealthyhood;

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Η Wealthyhood ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές επενδυτικών εφαρμογών στον κόσμο, και μέσα σε δύο χρόνια ξεπέρασε εκεί τους 80.000 ενεργούς χρήστες, πριν επιλέξει την Ελλάδα για την ευρωπαϊκή της άδεια, όντας η πρώτη επενδυτική εφαρμογή στη χώρα με άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με ομάδα στην Αθήνα που απαντά στα ελληνικά. Πίσω της στέκονται θεσμικοί επενδυτές με μακρά παρουσία στον χρηματοοικονομικό χώρο, καθώς η Τράπεζα Κύπρου ηγήθηκε του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης της Wealthyhood με €6 εκατ., ενώ μεταξύ των θεσμικών επενδυτών είναι και η Global Wealth Group, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Κύπρου, που διαχειρίζεται πάνω από €550 εκατ. για περισσότερους από 3.000 πελάτες.

Και το EUR Savings είναι μόνο ένα από τα προϊόντα που προσφέρει η εφαρμογή, αφού δίπλα στην αποταμίευση υπάρχει η εκπαίδευση, με πάνω από 50 διαδραστικά μαθήματα που εξηγούν χωρίς ορολογία πώς δουλεύουν τα χρήματα, η επένδυση, με δυνατότητα επένδυσης από μόλις ένα ευρώ στις μετοχές και στα ETFs, και ο αυτοματισμός του Autopilot, που φροντίζει να γίνονται οι κινήσεις σου χωρίς να χρειάζεται να τις θυμάσαι κάθε μήνα. Μπορείς λοιπόν να ξεκινήσεις με μόλις ένα ευρώ.

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3 λεπτά. Αυτός είναι ο χρόνος που χωρίζει το «θα ξεκινήσω» από το «έχω ήδη ξεκινήσει». Χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς ουρές, μόνο με το κινητό σου. Ξεκίνα από 1€ · Κατέβασε το app

Τώρα που ο τρόπος για να αξιοποιήσεις τα μετρητά σου με το βέλτιστο τρόπο έρχεται και στην Ελλάδα, το ερώτημα που αξίζει να κάνεις σε κάθε προϊόν δεν είναι ποιο ποσοστό γράφει στη βιτρίνα, αλλά πόσο από το επιτόκιο της αγοράς φτάνει τελικά σε σένα και πόσο χάνεται στο δρόμο..