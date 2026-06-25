Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νότια Κορέα λανσάρει τις «ιστοσελίδες ντοπαμίνης» που προσομοιώνουν τη διαδικασία των online αγορών χωρίς όμως να ολοκληρώνεται το στάδιο της πληρωμής.

Οι πλατφόρμες αυτές προσφέρουν στους χρήστες την ευχαρίστηση της προσμονής και της επιλογής προϊόντων, παρέχοντας θετική ανατροφοδότηση χωρίς το πραγματικό οικονομικό κόστος.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η προσμονή δημιουργεί συχνά ισχυρότερη ψυχολογική ανταμοιβή από την ίδια την απόκτηση των αγαθών, αποσυνδέοντας τη συναισθηματική εμπειρία από τις συνέπειες.

Παρά την ανακούφιση που προσφέρουν, προειδοποιούν ότι η υποκατάσταση της πραγματικής ζωής από τέτοιες εικονικές δραστηριότητες ενέχει σοβαρούς ψυχολογικούς κινδύνους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Νότια Κορέα, πρωτοπόρος για άλλη μία φορά στις τεχνολογικές εξελίξεις, λανσάρει τις «ιστοσελίδες ντοπαμίνης» (dopamine sites) που προσομοιάζουν τη διαδικασία της αγοράς με μηδενικό κόστος.

Τα site αυτά αναπαριστούν δημοφιλείς πλατφόρμες αγορών, περιλαμβάνοντας όλα τα στάδια μίας online αγοράς, από την επιλογή των προϊόντων, το καλάθι, τα αγαπημένα, τις λίστες, τα φίλτρα χωρίς το τελευταίο στάδιο, αυτό της πληρωμής. Μάλιστα, ορισμένες ιστοσελίδες εμφανίζουν ακόμη και ένα μικρό μήνυμα επιβράβευσης, όπως τις θερμίδες ή τα χρήματα που εξοικονομεί ο χρήστης επειδή δεν ολοκλήρωσε μια πραγματική παραγγελία, ενισχύοντας έτσι τη συμπεριφορά αυτή μέσω της θετικής ανατροφοδότησης.

Advertisement

Advertisement

Viral ‘dopamine sites’ are letting users shop without actually spending money



The sites feature nonexistent products, reviews, and promotions, and let users checkout and track their “courier” all without actually buying anything pic.twitter.com/vmQiFc9Yj8 — Dexerto (@Dexerto) June 15, 2026

Όταν η αναμονή προσφέρει μεγαλύτερη χαρά

Και θα αναρωτιέστε φυσικά τι σκοπό έχουν τέτοιου είδους πλατφόρμες και σε τι εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Psychology Today, οι ιστοσελίδες αξιοποιούν την ευχαρίστηση που συνδέεται με την αγορά αγαθών χωρίς το οικονομικό κόστος, διαχωρίζοντας τη συναισθηματική εμπειρία της προσμονής από τις πραγματικές συνέπειες.

Οι χρήστες αυτών των ιστοσελίδων βιώνουν χαρά και έκρηξη ντομαπίνης -εξού και το όνομα- προβαίνοντας σε μία αγορά ανεξάρτητα από το αν είναι ψεύτική ή αληθινή, κάνοντας τις πλατφόρμες αυτές ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Dr. Pamela Rutledge analyzed this trend and explained why it's a double-edged sword for users.https://t.co/djsqLqdGxv — Bored Panda (@boredpanda) June 24, 2026

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η προσμονή συχνά δημιουργεί μια ψυχολογική ανταμοιβή ίση ή σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγαλύτερη από εκείνη που προσφέρει η ίδια η αγορά. Η προσμονή ενός ταξιδιού μπορεί να είναι πιο ευχάριστη από το ίδιο το ταξίδι ή του φαγητού αντίστοιχα.

🛒🇰🇷 INSOLITE | En Corée du Sud, des « sites dopamine » permettent de faire du shopping sans rien acheter.



Les utilisateurs peuvent parcourir un catalogue, ajouter des articles à leur panier, passer commande et même suivre la livraison en temps réel alors qu’aucun produit n’est… pic.twitter.com/apHsWJYjHA Advertisement June 15, 2026

Το μυαλό μας βρίσκεται διαρκώς σε διαδικασία προσομοίωσης πιθανών μελλοντικών σεναρίων. Φανταζόμαστε πώς θα είναι μια εμπειρία, πώς θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή μας και πώς θα αισθανόμαστε όταν την αποκτήσουμε. Αυτές οι νοητικές προσομοιώσεις μπορούν να παράγουν πραγματικά συναισθήματα, ακόμη κι αν το γεγονός δεν συμβεί ποτέ.

Θα είναι σαν να παραγγέλνεις φαγητό

Μία δημοφιλής ιστοσελίδα, η FoodNeverComes («Το Φαγητό Δεν Έρχεται Ποτέ»), μιμείται μια online εφαρμογή παράδοσης φαγητού, όπου οι χρήστες κοιτάζουν διαφορετικά μενού, διαβάζουν κριτικές, επιλέγουν τα αγαπημένα τους προϊόντα, γεμίζουν το καλάθι τους και παρακολουθούν έναν εικονικό διανομέα να πλησιάζει προς το σπίτι τους μέσω ζωντανού χάρτη. Στην περίπτωση όμως αυτή ο διανομέας δεν θα φθάσει ποτέ!

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από τον Νοτιοκορεάτη προγραμματιστή Μαλί (Malhee). Σύμφωνα με τον ίδιο η ιδέα γεννήθηκε επειδή κάθε βράδυ συνήθιζε να κοιτάζει εφαρμογές φαγητών παρόλο που στην πραγματικότητα δεν χρειαζόταν να παραγγείλει.

Απόδραση ή παγίδα; Η σκοτεινή πλευρά των ιστοσελίδων ντοπαμίνης

Φυσικά, οι αντιδράσεις του κόσμου απέναντι στις ιστοσελίδες ντοπαμίνης είναι αμφίπλευρες, καθώς μπορεί σε ένα βαθμό να είναι ανακουφιστικές, αλλά μπορεί να ενέχουν και σοβαρούς κινδύνους.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι αν οι εικονικές εμπειρίες αντικαταστήσυν τις δραστηριότητες της πραγματικής ζωής, αν εντείνουν το αίσθημα στέρησης και του καταναλωτισμού, τότε τα οφέλη μπορεί να συνοδεύονται από ψυχολογικό κόστος.

Advertisement

Ο Κιμ Χεόν-Σικ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Jungwon, τόνισε ότι η εξάπλωση των συγκεκριμένων ιστοσελίδων αποτελεί μέρος μιας γενικότερης διαδικτυακής κουλτούρας που στηρίζεται στην αδιάκοπη αναζήτηση έντονων εμπειριών και ερεθισμάτων.

«Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και περισσότερο περιεχόμενο που επιτρέπει στους ανθρώπους να βιώνουν έμμεσα εμπειρίες όπως το αλκοόλ, το κάπνισμα ή το φαγητό», είπε ο Κιμ. «Αυτές οι ιστοσελίδες αντικατοπτρίζουν επίσης την επιθυμία να βιώσει κανείς μια παρόμοια ικανοποίηση χωρίς να συμμετέχει πραγματικά σε αυτές τις δραστηριότητες.»

Ο καθηγητής υποστήριξε ότι η τάση αυτή αντανακλά επίσης την κόπωση και το άγχος που βιώνουν οι νέοι. «Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα για το μέλλον και εξουθένωση είπε. «Οι άνθρωποι σήμερα τείνουν να βρίσκουν παρηγοριά απλώς και μόνο νιώθοντας χαλαρά συνδεδεμένοι με άλλους στο διαδίκτυο.»

Advertisement

Αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν οι ψεύτικες υπηρεσίες παραγγελίας φαγητού θα γίνουν δημοφιλείς στη Δύση, τα «dopamine sites» δείχνουν ότι μεγάλο μέρος της καταναλωτικής ευχαρίστησης πηγάζει από την προσμονή και τις φανταστικές μελλοντικές δυνατότητες και όχι από την ίδια την κατοχή αγαθών.

Advertisement

Με πληροφορίες από: psychologytoday.com, www.koreatimes.co.kr

