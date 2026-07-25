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Το Επιμελητήριο ζητά μόνιμες φορολογικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας ότι οι προτάσεις του είναι κοστολογημένες και δεν επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.

Οι προτεραιότητες της αγοράς περιλαμβάνουν την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος επισήμανε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, συνδέοντας τις μελλοντικές φοροελαφρύνσεις με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

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Λίγες εβδομάδες πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Με έναν «Δεκάλογο της Επιχειρηματικότητας», που αποτυπώνει τις βασικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ΕΒΕΠ ζητά παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς χωρίς να επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.

Το προεδρείο του Επιμελητηρίου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Βασίλη Κορκίδη, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Οικονομικών και βουλευτή Β΄ Πειραιά Δημήτρη Μαρκόπουλο, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για το εμπόριο, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και τη ναυτιλία.

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Οι δέκα προτεραιότητες της αγοράς

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι βασικές προτεραιότητες που θεωρούν οι επιχειρήσεις απαραίτητες για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση του φορολογικού συντελεστή στα νομικά πρόσωπα, η μείωση της προκαταβολής φόρου, η εφαρμογή δύο συντελεστών ΦΠΑ με ανακατανομή προϊόντων ώστε να περιοριστεί η ακρίβεια χωρίς απώλειες φορολογικών εσόδων, καθώς και νέα επενδυτικά κίνητρα μέσω αφορολόγητων αποθεματικών και υπεραποσβέσεων.

Στο τραπέζι τέθηκαν ακόμη η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, η χρηματοδότηση και η ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η στήριξη της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, η βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των τελωνειακών διαδικασιών, αλλά και η επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούν τα ψηφιακά δελτία αποστολής.

«Δεν ζητούμε επιδοτήσεις»

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το ΕΒΕΠ στο γεγονός ότι οι προτάσεις του είναι, όπως υποστηρίζει, πλήρως κοστολογημένες και δεν δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό βάρος. Σύμφωνα με το αναλυτικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου, κάθε φορολογική ελάφρυνση μπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση της φορολογητέας ύλης, του κύκλου εργασιών και των εσόδων του Δημοσίου.

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Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μια οικονομία με περισσότερη ρευστότητα και λιγότερα βάρη για τις επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί βασική προϋπόθεση για νέες φορολογικές ελαφρύνσεις. Παράλληλα αναφέρθηκε στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, μέσω του οποίου θα διατεθούν 23 δισεκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Η δήλωση Κορκίδη

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης υπογράμμισε ότι η επιχειρηματική κοινότητα δεν ζητά νέα επιδόματα ή έκτακτες ενισχύσεις.

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«Στον “Δεκάλογο της Αγοράς” η επιχειρηματική κοινότητα δεν ζητά περισσότερες επιδοτήσεις ούτε νέες έκτακτες παροχές. Ζητά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα δημιουργήσουν ένα σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις, παραγωγή, εξαγωγές και απασχόληση. Στην ουσία ζητούμε ένα “Συμβόλαιο Οικονομικής Βιωσιμότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”. Μαζί με την αποφυγή πολιτικού ρίσκου, αυτή είναι η ουσία των προσδοκιών της αγοράς από τη φετινή ΔΕΘ».

Το μήνυμα του ΕΒΕΠ προς την κυβέρνηση είναι σαφές: η αγορά αναμένει λιγότερες προσωρινές παροχές και περισσότερες μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Ο πλήρης «Δεκάλογος της Επιχειρηματικότητας του Ε.Β.Ε.Π.»

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1. Μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις και μεταρρυθμίσεις χωρίς να μειώνουν τα έσοδα

από άμεσους και έμμεσους φόρους

• Μείωση των φορολογικών συντελεστών νομικών προσώπων σε συνδυασμό με τη συνέπεια

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των επιχειρήσεων

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• Μείωση της προκαταβολής φόρου σε αντιλογισμό της αύξησης της φορολογητέας ύλης.

• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα ΝΠ, όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

• Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού ή εφαρμογή ειδικών αποσβέσεων για

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επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή και ειδικά στην αγροδιατροφή.

• Φορολογική μεταρρύθμιση με την εφαρμογή δύο συντελεστών ΦΠΑ, μετάταξη κατηγορίας

ταχυκίνητων κωδικών με διασφάλιση του ύψους των δημόσιων εσόδων από έμμεσους φόρους

2. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους χωρίς να μειώνει τα ασφαλιστικά έσοδα

• Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα

• Διεύρυνση παροχών σίτισης και προσθήκη παροχών μετακίνησης προσωπικού λόγω των

τιμών στα καύσιμα

• Σύνδεση παραγωγικότητας και αμοιβών

Αποσύνδεση αμοιβών «bonus» από τις ασφαλιστικές εισφορές

3. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ρευστότητα ΜμΕ

• Διεύρυνση της περιμέτρου τραπεζικής πρόσβασης και χρηματοδότησης ΜμΕ.

• Ενίσχυση των προγραμμάτων μικροπιστώσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

• Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις

• Δημιουργία τραπεζικών προϊόντων «δεύτερης ευκαιρίας» για τους συνεπείς οφειλέτες

4. Αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις

• Μόνιμα μέτρα για επιχειρήσεις υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης

• Επιτάχυνση επενδύσεων σε ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας

• Αναβάθμιση και επέκταση ενεργειακών δικτύων και υποδομών

• Κίνητρα για ενεργειακή «αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση»

5. Περιορισμός γραφειοκρατίας και ταχύτερες αδειοδοτήσεις

• Ψηφιακές αδειοδοτήσεις με κατάργηση περιττών διοικητικών διαδικασιών

• Ταχύτερες εγκρίσεις με προτεραιότητα τις εγχώριες επενδύσεις

• Αποφυγή «ψηφιοποίησης της γραφειοκρατίας»

• Εξειδικευμένα δικαστήρια για επίλυση εμπορικών διαφορών

• Επέκταση της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας

6. Ανταγωνιστικότητα και πάταξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

• Εντατικοί έλεγχοι στο παραεμπόριο και προϊόντα απομίμησης

• Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και παραποιημένων προϊόντων

• Ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις και κυρίως των ψηφιακών πλατφορμών

τρίτων χωρών

• Επιτάχυνση εφαρμογής του Νέου Τελωνειακού Κώδικα της ΕΕ

7. Ενίσχυση εγχώριας παραγωγής, μεταποίησης και βιομηχανίας

• Νέος αναπτυξιακός νόμος με έμφαση στη βιομηχανία

• Επικαιροποίηση της Νομοθεσίας για τα επαγγελματικά πάρκα

• Εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών συγκεντρώσεων στη Δυτική Αττική

• Φορολογικά κίνητρα με αποσβέσεις για παραγωγικές επενδύσεις

• Στήριξη της τεχνολογικής αναβάθμισης με υπεραποσβέσεις

8. Εξωστρέφεια και εξαγωγές σε τρίτες χώρες

• Νέο εθνικό σχέδιο εξαγωγών σε τρίτες χώρες

• Συμμετοχή στο νέο Μεσογειακό Σύμφωνο (Med Pact 2030)

• Ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας και των επιχειρηματικών αποστολών σε Αραβικές

και Αφρικανικές χώρες

• Απλούστευση τελωνειακών διαδικασιών και ενίσχυση του καθεστώτος Εγκεκριμένου

Οικονομικού Φορέα (AEO)

9. Ναυπηγεία – Λιμένες – Ναυτιλιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και αξιοποίηση του λιμένα Ελευσίνας

• Ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με ευρωπαϊκή επιχορήγηση

• Επενδύσεις στα logistics και στις συνδυασμένες μεταφορές

• Ολοκλήρωση της εθνικής λιμενικής πλατφόρμας εφοδιαστικής αλυσίδας

• Υιοθέτηση του «Μανιφέστου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων»

10. Ψηφιακός μετασχηματισμός, τεχνολογία και καινοτομία – «Οικονομικό Συμβόλαιο

Βιωσιμότητας ΜμΕ»

• Ενίσχυση επενδύσεων και εφαρμογών στη τεχνητή νοημοσύνη

• «Υπεραπόσβεση» δαπανών ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις στήριξης της μικρής και μεσαίας επιχείρησης

• Φορολογικά κίνητρα για ψηφιακή μετάβαση, τεχνολογία και καινοτομία στο πλαίσιο ενός «οικονομικού συμβολαίου βιωσιμότητας των μικρομεσαίων».