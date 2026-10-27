Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γιώργος Λιάγκας επέκρινε δημόσια τη Ζήνα Κουτσελίνη για τον σεξιστικό, κατά την άποψή του, σχολιασμό της σχετικά με την εμφάνιση της συντρόφου του, Μαρίας Αντωνά.

Ο παρουσιαστής κατέκρινε την απροθυμία της συναδέλφου του να ζητήσει άμεσα δημόσια συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας τη στάση της κακοποιητική.

Την υποστήριξή τους στη Μαρία Αντωνά εξέφρασαν και άλλες τηλεοπτικές προσωπικότητες, όπως η Κατερίνα Καινούργιου, η Σίσσυ Χρηστίδου και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, καταδικάζοντας το περιστατικό.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, σε μεταγενέστερη τοποθέτησή της, ζήτησε συγγνώμη από την παρουσιάστρια, διευκρινίζοντας ότι τα λεγόμενά της αφορούσαν την ιδιότητά της ως στελέχους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ιδιαίτερα ενοχλημένος εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (και) ο Γιώργος Λιάγκας. O παρουσιαστής του ΑΝΤ1 δεν δίστασε να στηρίξει δημόσια τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, ρίχνοντας τα βέλη του στη Ζήνα Κουτσελίνη μετά το λεκτικό ολίσθημα που έκανε και την απροθυμία της να απολογηθεί γι’ αυτό, έχοντας ήδη προκαλέσει την αντίδραση της παρουσιάστριας του MEGA.

«Το σκέφτηκα πάρα πολύ από χθες, γιατί ξέρετε πολλά χρόνια δεν θέλω να μπλέκω τα προσωπικά μου με τα επαγγελματικά μου παρότι κάποια στιγμή στη ζωή μου μοιραία μπλέξανε- με επιτυχία. Σκέφτηκα πάρα πολύ αν πρέπει σήμερα να παίξουμε το θέμα της κυρίας Κουτσελίνη που επιτέθηκε με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο στη Μαρία Αντωνά. Δημοσιογραφικά είναι ένα εύκολο θέμα και οι infotainment εκπομπές ασχολούνται με αυτό» είπε αρχικά Γιώργος Λιάγκας.

Advertisement

Advertisement

Λόγω της σχέσης μου με τη Μαρία, η Μαρία είναι η σύντροφός μου εδώ και δυόμιση χρόνια, η πρώτη μου σκέψη είναι ότι δεν πρέπει να το παίξω. Όλο το απόγευμα το πέρασα με τη Μαρία, έζησα πραγματικά όλο αυτό που βίωσε η Μαρία με εκατοντάδες μηνύματα ανθρώπων να τη στηρίζουν για την απρεπή επίθεση που της έκανε η κυρία Κουτσελίνη. Είδα και στα σόσιαλ ότι αυτό το πράγμα ήταν πρώτο θέμα παντού.

Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας είναι μαζί από την άνοιξη του 2024.

Σήμερα το πρωί ήρθα με τη λογική ότι δεν θα ασχοληθώ με το θέμα. Με ρώτησε και η Μαρία “θα το παίξετε;”. Είπα ότι δεν είναι σωστό να το παίξω γιατί υπάρχει και υποκειμενισμός μέσα στην αντικειμενικότητα του τεράστιου λάθους της κυρίας Κουτσελίνη. Και άδικο να είχε η Μαρία εγώ θα τη στήριζα.

Τι μου άλλαξε γνώμη και το θέμα θα το παίξουμε. Μου άλλαξε γνώμη το γεγονός ότι ξεκινώντας την εκπομπή της η κυρία Κουτσελίνη, δεν είχε την ευθιξία να πει ότι έκανε ένα λάθος, παρά είπε ότι “όπως ο Λιάγκας λέει τη γνώμη του, έτσι κι εγώ λέω τη γνώμη μου και δεν την αλλάζω”. ».

«Επειδή πολλές φορές με έχετε ψέξει για τα λάθη μου, αλίμονο σε αυτόν που δεν κάνει λάθη. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνεις λάθος, αλλά να το αναγνωρίσεις άμεσα και να κοιτάξεις τον κόσμο που σε βλέπει και να ζητήσεις συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα αποφασίσει αν θα σε συγχωρήσει.

Το θέμα δεν είναι ότι η κυρία Κουτσελίνη έκανε ένα λάθος χθες, είναι ότι σήμερα το πρωί το λάθος αυτό το άφησε να περάσει έτσι λέγοντας πως όπως και ο Λιάγκας λέει τη γνώμη του, τη λέω κι εγώ.

Ο Γιώργος Λιάγκας, η Φαίη Σκορδά και η Ζήνα Κουτσελίνη το 2008.

Υπήρξε μια προσπάθεια χθες από το STAR, από τη διεύθυνση επικοινωνίας και από κάποια σάιτ φίλα προσκείμενα να κάνουν το άσπρο μαύρο και να πουν ότι η κυρία Κουτσελίνη με την τεράστια τηλεοπτική εμπειρία δεν εννοούσε υποτιμητικά, σεξιστικά ότι η Μαρία Αντωνά φοράει κοντές φούστες και μόνο αυτό έχει να επιδείξει στην καριέρα της, γιατί αυτό είπε, αλλά ότι μιλούσε για το μικρό σκηνικό που ο ένας σκουντουφλάει στον άλλον. Λέγοντας μίνι έκανε κι έτσι η κυρία Κουτσελίνη, εννοώντας την κοντή φούστα της Μαρίας, δεν είμαστε ηλίθιοι, ούτε έχουμε κάνει λοβοτομή.

Advertisement

Όλοι στήριξαν τη Μαρία και ο Παπανώτας πήγε να στηρίξει τη Ζήνα- το περιμένουμε αυτό από τον Παπανώτα. Η ντροπή σβήνεται με ένα συγγνώμη».

Γιώργος Λιάγκας: «Είναι κακοποιητικός λόγος»

Η κυρία Κουτσελίνη πήρε πολλές φορές τηλέφωνο τη Μαρία και η Μαρία ορθώς δεν το σήκωσε. Δεν μπορεί να σε θίγει ένας άνθρωπος κατά τέτοιο τρόπο και χωρίς να έχει απολογηθεί δημόσια, να σου λέει εσένα συγγνώμη και να βγει σήμερα και να πει ότι “χαχαχα, εγώ ζήτησα συγγνώμη από τη Μαρία και τα βρήκαμε”.

Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ζήτα δημόσια συγγνώμη και μετά ζήτα συγγνώμη και από τον ενδιαφερόμενο. Η κυρία Κουτσελίνη δεν ζήτησε συγγνώμη και σήμερα βγαίνει σαν να μην τρέχει τίποτα και να φταίει πάλι ένας Λιάγκας που λέει τη γνώμη του στην τηλεόραση. Γιατί όταν ο Λιάγκας έχει κάνει 3, 4 φορές λάθος βγαίνει μετά και ζητάει συγγνώμη.

Advertisement

Είναι ακόμα χειρότερο γιατί προσπάθησε μέσω αυτού που φόρεσε, έχει και ωραία πόδια… Αν θες να πεις ότι δεν κάνει γι’ αυτή τη δουλειά, πες το ευθέως. Όταν το κάνεις όμως μέσω του ρούχου, αυτό είναι το χυδαίο και ύπουλο.

Η Μαρία την πληρώνει για μένα. Δεν έχει πει ότι είναι η καινούρια Έλλη Στάη. Και δεν είναι. Δεν την πήρε ο Μαλέλης για να κάνει τη Σία Κοσιώνη, γιατί δεν είναι. Την πήρε γιατί είναι ένα κορίτσι δροσερό που προέρχεται από το lifestyle και ήθελε μια πιο ανάλαφρη ματιά σε μια δημοσιογραφική εκπομπή» κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

Χρηστίδου, Καινούργιου,Τσιτμτσιλή στο πλευρό της Αντωνά

Λίγο πριν ξεσπάσει στον τηλεοπτικό αέρα ο Γιώργος Λιάγκας, η Κατερίνα Καινούργιου είχε φιλοξενήσει δηλώσεις του συμπαρουσιαστή της Μαρίας Αντωνά, Βασίλη Τσεκούρα ο οποίος χαρακτήρισε την τελευταία «πολύ ευαίσθητη ψυχή». «Το σχόλιο ήταν απαξιωτικό για τη Μαρία» σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου. «Δεν είδα ποτέ κάτι που να μου κλωτσήσει (στο ντύσιμό της)».

Advertisement

«Επανήλθαμε στην εκπομπή με δύο άνδρες, δύο μίνι και ενημέρωση – ψυχαγωγία» σχολίασε με περιπαικτική διάθεση η Σίσσυ Χρηστίδου στο «Χαμογέλα και πάλι» με τον Γρηγόρη Μελά να ασκεί μια ιδιαίτερη καυστική κριτική στη Ζήνα Κουτσελίνη.

«Διαβάζει τόσο πολύ, δουλεύει τόσο πολύ και ξαφνικά γίνεται ο άνθρωπος αυτός ένα… μίνι; Θέλω να πιστεύω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη αγαπάει τις γυναίκες, όπως έχει αποδείξει ότι αγαπάει και τα μίνι» ανέφερε η παρουσιάστρια του MEGA χαρακτηρίζοντας «σεξιστικό» το σχόλιό της.

Το μέρος της Μαρίας Αντωνά πήρε με διακριτικότητα και η Σταματίνα Τσιμτσιλή και αυτό γιατί η ίδια έχει πει πολλές φορές πόσο την έχει βοηθήσει η Ζήνα Κουτσελίνη στην καριέρα της. Με ιδιαίτερη αυστηρότητα στάθηκε απέναντι στην παρουσιάστρια του STAR η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Η ευαισθησία της Ζήνας για τα νέα παιδιά σταματάει μόνο στα δικά της νέα παιδιά, τα οποία και εξαφάνισε; Επί μία ημέρα ολόκληρη έγινε το σύστριγγλο στο πανελλήνιο! Τι μου λες τώρα;»

Advertisement

Η συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη: «Μιλούσα ως στέλεχος»

Μετά τα αρνητικά σχόλια που προκάλεσε η απροθυμία της να ζητήσει συγγώμη στη Μαρία Αντωνά, η Ζήνα Κουτσελίνη φρόντισε να πει στο κλείσιμο της εκπομπής «Μαράκι, ένιωσα ότι ένιωσες ότι σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη. Στο έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα, δεν ήθελα τίποτα από αυτό. Γι’ άλλο πράγμα μιλούσα και μιλούσα ως στέλεχος. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν “ένα μίνι και δύο σακάκια”».

Advertisement