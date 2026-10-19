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Ο Γιώργος Λιάγκας αμφισβήτησε τη θέση αυτή, επισημαίνοντας τις ιδεολογικές διαφορές του κ.

Σαμαρά με τις προοδευτικές απόψεις του κ.

Λαζόπουλου.

Παράλληλα, ο κ.

Λιάγκας χαρακτήρισε ακροδεξιό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σύμφωνα με τον κ.

Λαζόπουλο, ενώ απέδωσε τη στάση του τελευταίου σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης του νυν Πρωθυπουργού.

Τέλος, ο κ.

Λιάγκας εκτίμησε ότι η επιλογή του κ.

Λαζόπουλου αποσκοπεί στην ανάδειξη νέας ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, λόγω έλλειψης ισχυρής εναλλακτικής λύσης από την υπόλοιπη αντιπολίτευση.

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Σε μια εκτενή αναφορά στον Λάκη Λαζόπουλο προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας μέσα από την εκπομπή του: Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του τελευταίου στην εκπομπή MEGA Non Stop το πρωί του Σαββάτου, όπου, μετά από ερώτηση της, συντρόφου του Γιώργου Λιάγκα, Μαρίας Αντωνά, αποκάλυψε ουσιαστικά ότι συντάσσεται πλέον πολιτικά με τον Αντώνη Σαμαρά, απορρίπτοντας τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο είχε στηρίξει με πολύ μεγάλο πάθος στο παρελθόν.

«Βγήκε μια μεγάλη πολιτική είδηση από τον κωμωδό τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, όταν σε ερώτηση της Μαρίας Αντωνά στην εκπομπή Mega Non Stop το Σαββατοκύριακο, έκανε επιτυχία η Μαρία, είπε το απίστευτο, το οποίο εγώ το έβαλα δύο και τρεις φορές να το ακούσω για να το εμπεδώσω. Δεν πίστευα ποτέ ότι ακούω καλά στα αυτιά μου, ότι ποιον στηρίζει. Εντάξει, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα στηρίξει τον Τσίπρα, γιατί μια φορά την πάτησε με τον Τσίπρα. Αλλά δεν πίστευα ότι θα πει τον Αντώνη Σαμαρά. Για μένα είναι η πολιτική είδηση του Σαββατοκύριακου».

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Ο Λάκης Λαζόπουλος με τον Αλέξη Τσίπρα το

«Κανονικά εμείς πρέπει να γίνουμε τώρα εκπομπή κωμική και να σχολιάσουμε τα δικά σου, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε» συνέχισε γελώντας ο Γιώργος Λιάγκας. «Πρόσεξε τώρα. Για μένα η δήλωσή σου ότι είναι ακροδεξιός ο Μητσοτάκης και κεντρώος ο Σαμαράς, καταρχάς προσβάλλει τον Σαμαρά. Δηλαδή σήμερα ο Σαμαράς θα έπρεπε να είναι έξαλλος διότι είπες ότι ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός και ο Σαμαράς είναι κεντρώος και ξέρει να μαζεύει τα πράγματα.

Ρωτώ λοιπόν εγώ. Ο Σαμαράς βγαίνει με μια ατζέντα και λέει: “Είμαστε ενδοτικοί ως προς την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί προς την Τουρκία”. Αυτό είναι πιο δεξιά θέση.Ο Σαμαράς βγαίνει και λέει: “Είμαι εναντίον του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών”. Βασική κουκκίδα στην ατζέντα του Σαμαρά, ο γάμος των ομόφυλων. Εσύ, Λάκη μου, που είσαι προοδευτικός άνθρωπος, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις εκφραστεί δημόσια. Έχεις μιλήσει υπέρ του γάμου των ομόφυλων.

Πώς ξαφνικά τώρα θεωρείς ότι ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός και ο Σαμαράς που είναι κεντρώος, που έχει πει εναντίον του γάμου των ομόφυλων, είναι η καταλληλότερη λύση για τη Νέα Δημοκρατία; Δηλαδή πραγματικά απορώ πώς ο Λαζόπουλος πήρε αυτή τη θέση».

«Τι κατάλαβα εγώ. Λέει ο Λαζόπουλος ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Ο Ανδρουλάκης είναι άλογο κουτσό, πολιτικά, όχι ανθρώπινα. Ο Τσίπρας τον πηγαίναμε για 20% και αυτός κουτσό άλογο φαίνεται, δεν φαίνεται η επιστροφή του θα είναι θριαμβευτική. Άρα τι θα γίνει; Θα βγει πάλι πρώτη η Νέα Δημοκρατία» συνέχισε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Για να μην κυβερνήσει πάλι ο Μητσοτάκης, πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε τον Σαμαρά, να βγει δυνατός ο Σαμαράς, ώστε να κοντύνουμε τον Μητσοτάκη και να βρούμε έναν άλλο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα του Λαζόπουλου είναι γνωστό ότι είναι ο Μητσοτάκης. Σου λέει “η λύση θα είναι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Ας είναι ο Σαμαράς, ας είναι ο Δένδιας. Αφού βλέπει κεντρώο τον Σαμαρά και ακροδεξιό τον Μητσοτάκη, μπορεί φαντάζομαι σε μια επόμενη τηλεοπτική του εμφάνιση να προτείνει να ψηφίσουμε τον Βελόπουλο, τη Λατινοπούλου και ούτω καθεξής» κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο Λιάγκας και το τρέιλερ με τον Ουγγαρέζο ως σκυλάκι του

Ο Λάκης Λαζόπουλος είχε την «τιμητική» στην εκπομπή της Δευτέρας, αφού ο Γιώργος Λιάγκας έδειξε και το τρέιλερ της εκπομπής του πρώτου που δείχνει με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ως το σκυλάκι του: «Θεωρώ ότι είναι λάθος η ράτσα. Ξεκάθαρα. Γιατί αφήνει τρίχα. Αν ήμουν σκύλος θα ήμουν μεγαλύτερος σίγουρα, αλλά εντάξει, είναι χαρούμενος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να είσαι χαρούμενος» είπε ο τελευταίος.

«Πού είμαστε; Κάπου νότια θα είναι. Όχι, στην Πλάκα πρέπει να είμαστε. Γιατί ξέρεις, σπάει Πλάκα στην εκπομπή», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Θα ψηφίσεις Σαμαρά κι εσύ» πείραξε τον αγαπημένο του συνεργάτη: «Ρε συ Γιώργο, άμα ακούγαμε τι λέει ο Λαζόπουλος για να αποφασίσουμε τι θα ψηφίσουμε, θα είχαμε αλλάξει τρία κόμματα τώρα. Είναι ανάλογα με τα κέφια του», απάντησε εκείνος.