Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αντιδράσεις προκλήθηκαν μετά τη διαρροή βίντεο που απεικονίζει έντονο διαπληκτισμό μεταξύ του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου κατά τη διάρκεια της εκπομπής τους.

Ο Γιώργος Λιάγκας χαρακτήρισε ανήθικη και παράνομη τη διαρροή του βιντεοληπτικού υλικού που καταγράφηκε εκτός αέρα και ζήτησε την τιμωρία του υπευθύνου.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής απέρριψε τους ισχυρισμούς περί επαγγελματικής ζήλειας και αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό του περιστατικού ως οικογενειακού καβγά από τους εμπλεκόμενους.

Τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι στην πολυετή πορεία του στην τηλεόραση δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε έχει δεχθεί ποτέ αντίστοιχες χυδαίες εκφράσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα μικρό τσουνάμι αντιδράσεων προκάλεσαν τα λόγια του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου στον τηλεοπτικό αέρα μετά τη διαρροή του βίντεο από τον «χυδαίο», όπως χαρακτηρίστηκε, διαπληκτισμό τους και την ρίψη ευθυνών στον πρωινό ανταγωνισμό επειδή εκείνοι κάνουν επιτυχία στους πίνακες τηλεθέασης με το 1/20 του μπάτζετ (με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να απαντάει εύστοχα ότι οι υπόλοιποι έχουν ταυτόχρονα και το 1/20 των αποχωρήσεων από τις εκπομπές τους).

«Mετά το σημερινό θέατρο του παραλόγου και του ψεύδους ντρέπεται και η ντροπή. Έλεος με τα ψεύδη. Ξαφνικά ξυπνήσαμε μια μέρα και ζηλέψαμε και θέλουμε να κάνουμε την καριέρα του κυρίου Στραβελάκη. Τον ζηλεύουμε και γι’ αυτό ακριβώς είπαμε αυτά που είπαμε χθες. Αν είναι δυνατόν να λέγονται τα πράγματα αυτά.

Advertisement

Advertisement

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2025.

Και πάμε να τα πάρουμε από την αρχή με λογική και επιχειρήματα, για να καταλάβετε γιατί ακριβώς διαστρεβλώνεται μια πραγματικότητα. Το είπα και το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ ότι το να τραβήξεις βιντεοληπτικό υλικό από ένα κομμάτι της εκπομπής που δεν είναι στον αέρα, είναι ανήθικο, είναι παράνομο.

Και μακάρι να τον πιάσετε τον άνθρωπο αυτόν που το έκανε και που το μοίρασε αριστερά και δεξιά και να τιμωρηθεί. Πάμε παρακάτω» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας μετά την προβολή του αποσπάσματος από την έναρξη της εκπομπής του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου (δείτε το βίντεο από το 37ο λεπτό).

«Αν εγώ τουλάχιστον που κάνω τη δουλειά αυτή 30 χρόνια, 38, πόσο την κάνω, είμαι από τους παλαιότερους, ουδέποτε, ουδέποτε, γιατί είπε ο κύριος Στραβελάκης ότι είναι ένα από τα δεκάδες περιστατικά που στην τηλεόραση γίνονται. Εγώ που κάνω 40 χρόνια τηλεόραση, που έχω πραγματικά αντιπαρατεθεί με ανθρώπους, με επιχειρήματα, που έχω υψώσει φωνή, που μου έχουν υψώσει φωνή, μέχρι εκεί, ουδέποτε έχω εκστομίσει τέτοιους χαρακτηρισμούς και ουδέποτε έχει τολμήσει κάποιος να μου εκστομίσει τέτοιους χαρακτηρισμούς.

Ούτε σκουπίδι με έχει πει κανένας, ούτε έχω πει εγώ προφανώς, ούτε άντε… μου έχει πει κανένας, ούτε του έχω απαντήσει εγώ με τον ίδιο τρόπο. Ουδέποτε. Δεν έχω τύχει ποτέ κι έχω κάνει 40 χρόνια τηλεόραση σε τέτοιου είδους καβγά με χυδαίες εκφράσεις. Αν λοιπόν αυτό ήταν στο πλαίσιο ενός “οικογενειακού” καβγά, ρωτώ λοιπόν εγώ δημόσια τον κύριο και την κυρία, γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εσείς τηλεφωνούσατε σε συναδέλφους λέγοντας ότι έχω εγώ δίκιο και όχι η άλλη πλευρά; Αφού ο καβγάς ήταν οικογενειακός» απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας στο δίδυμο Στραβελάκη- Παπακωστοπούλου.

«Είναι πολύ άσχημο να μαλώνουν δύο συνεργάτες» σχολίασε η Μάγδα Τσέγκου για την Κατερίνα Παπακωστοπούλου και τον Νίκο Στραβελάκη.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Με τρομάζει αυτό το βίντεο πάρα πολύ»

«Αυτό το βίντεο δεν θα το παίζαμε ποτέ. Είναι παράνομο και το καταδικάζουμε. Το έχουν δει όλοι γιατί έχει γίνει διαρροή στα σόσιαλ και είναι αυτό που λέμε ότι με τα σόσιαλ δυστυχώς δεν υπάρχει έλεγχος, όλα είναι ανεξέλεγκτα και μια παράνομη πράξη μπορεί να νομιμοποιηθεί στο διαδίκτυο και να μην τρέχει τίποτα» είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου για το, σοκαριστικό, βίντεο του διαπληκτισμού που είχε ο Νίκος Στραβελάκης με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου το πρωί της περασμένης Παρασκευής.

Χθες σχολιάζαμε γιατί αγκαλιάστηκαν και ακούστηκαν και πολύ επικριτικά σχόλια και από εσένα Παύλο, αλλά κάτι στον αέρα δεν είχαμε δει μέχρι τώρα. Αυτό το ότι “θα έπρεπε στον αέρα να απευθυνθούν στο κοινό και όλο αυτό είναι υποκριτικό και θα έπρεπε να μιλήσουν στον κόσμο”… Να μιλήσουν στον κόσμο γιατί; Επειδή υπήρχε ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι την Παρασκευή τσακώθηκαν;

Advertisement

Ο συνεργάτης της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, Νίκος Στραβελάκης με την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου στην 37η Απονομή Δημοσιογραφικών Βραβείων & Τιμητικών Διακρίσεων του Ιδρύματος Μπότση.

Διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό, ήταν επαγγελματίες και στάθηκαν σε αυτό. Από τη στιγμή που αυτό το βίντεο διέρρευσε και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και γίνεται φυσικά ΕΔΕ στο OPEN, νομίζω ότι αυτό μας αφορά όλους μας και θα πρέπει και οι συνάδελφοι που γνωρίζουν πώς έγινε αυτή η διαρροή να βγουν μπροστά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και παράνομο και ότι διακινήθηκε αυτό το βίντεο είναι πολύ σοβαρό» συμπλήρωσε.

«Στο σχόλιο που έγινε από άλλες εκπομπές ότι πρόκειται για υποκρισία διαφωνώ. Γιατί δεν έγινε κάτι στον αέρα. Το να χρησιμοποιείς τον τηλεοπτικό αέρα για να απαντήσεις σε φήμες ή ρεπορτάζ το βρίσκω λάθος. Η αξιοπρέπεια είναι στο να μην το κάνεις. Δηλαδή τι θέλαμε να δούμε; Τους λέμε υποκριτές, ότι δεν είναι ειλικρινείς… Ότι όλοι αυτοί που βγαίνουν και τα λένε, βγαίνουν και τα λένε στον κόσμο; Με τρομάζει αυτό το βίντεο πάρα πολύ. Λάθη γίνονται, έχουν μείνει και σε εμάς ανοιχτά μικρόφωνα. Δεν λέγονται όλα στη τηλεόραση, αλλά αυτό δεν είναι υποκρισία,είναι σεβασμός και αξιοπρέπεια».

Ζήνα Κουτσελίνη: «Απαράδεκτα, εξευτελιστικά, ντροπιαστικά πράγματα»

«Λοιπόν, εγώ δεν μπαίνω στα απέναντι στρατόπεδα, ούτε όλα όσα έχουν δει το φως κλπ… Μια φράση θα πω, απαράδεκτα, εξευτελιστικά, ντροπιαστικά», είπε αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη που έχει συνυπάρξει στο STAR με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. «Αυτό που περνάει τηλεόραση είναι για όλους μας. Ο κόσμος γυρνάει την πλάτη. Γιατί; Γιατί υπάρχουν οι δύο όψεις.

Advertisement

Όλους μας παίρνει η μπάλα. Εντάξει, παιδιά, δεν θέλω να το συνεχίσουμε, γιατί αν το συνεχίσουμε, θέλω να πάρω θέση. Δεν πρέπει να πάρω θέση. γιατί δε θέλω να παρακολουθώ μια κουβέντα. Δε μ’ αρέσει. Εγώ ή θα πρέπει να πω αυτά που πρέπει να πω ή τίποτα. Γιατί έχω περάσει από όλες τις θέσεις. Ο δράστης και το θύμα είναι περιπλεκόμενοι ρόλοι».

Κατερίνα Καινούργιου για Παπακωστοπούλου- Στραβελάκη: «Είναι σοκαριστικό»

«Τόσα χρόνια που κάνω τηλεόραση, 23 χρόνια, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Για μένα η διαρροή του βίντεο είναι χυδαία. Δεν ξέρω ποιος έκανε κάτι τέτοιο, ποιος ήθελε να ρεζιλέψει τόσο πολύ αυτούς τους ανθρώπους και τον σταθμό από τον οποίο πληρώνεται… Είναι σοκαριστικό, είναι χυδαίο. Και επειδή αυτό έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και πάρα πολλοί σχολιάζουν “ωραίος ο κόσμος της τηλεόρασης”, να σας πω όχι, δεν είναι αυτός ο κόσμος της τηλεόρασης.

Δεν είναι αυτό που είδατε χθες ο κόσμος της τηλεόρασης. Ούτε συμπεριφέρονται όλοι έτσι πίσω από τις κάμερες» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου η οποία είχε μια αρκετά δύσκολη συνεργασία με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου πριν από δύο σεζόν.

Advertisement

«Θέλω να είμαι αντικειμενική. Μίλησαν πάρα πολύ ωραία. Να σας πω την αλήθεια; Στο break λέμε απίστευτα πράγματα. Εντάξει, εδώ φτάσαμε σε ακραία σημεία. Εγώ δεν τα έχω ξαναδεί αυτά. Εννοώ βρισιές, λογομαχίες» συμπλήρωσε.

«Αλλά εμείς, ας πούμε, στο break λέμε τα προσωπικά μας, σχολιάζουμε κάποια πράγματα, μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία ποτέ δεν θέλουμε να δημοσιοποιηθούν. Τα ξέρουν μόνο οι άνθρωποι στο κοντρόλ, ενώ μιλάμε μεταξύ μας και κάνουμε το δικό μας. Μπορεί να σχολιάζουμε κάποιον άλλον. Δεν τσακωνόμαστε, αλλά εννοώ ότι η δημοσιοποίηση, παιδιά, είναι κάτι τραγικό. Αν είναι στο break που χαλαρώνουμε και νιώθω ότι είμαστε μεταξύ μας μια παρέα με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε, να δημοσιοποιούνται όλα αυτά που λέμε, αλλοιωνόμαστε. Δεν μιλάω για τέτοια σκηνικά. Για μένα αυτό είναι σοκαριστικό. Αλλά μιλάω για το οτιδήποτε».

Advertisement

Advertisement