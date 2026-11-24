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Η διοίκηση του σταθμού αναζητά το πρόσωπο που ευθύνεται για τη δημοσιοποίηση του υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νίκος Κοκλώνης επιστρέφει την 30η Νοεμβρίου στην τηλεόραση παρουσιάζοντας το ανανεωμένο παιχνίδι «Μεγάλο Παζάρι» μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Παράλληλα, διαψεύδονται οι φήμες περί αντικατάστασης του Νίκου Συρίγου από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Τέλος, η πρεμιέρα της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» στο MEGA επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα της βραδινής ζώνης, μετακινώντας σειρές και ψυχαγωγικές εκπομπές.

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Εξελίξεις φέρνει η παράνομη διαρροή του επίμαχου αποσπάσματος από τον άγριο καβγά της Κατερίνας Παπακωστοπούλου και του Νίκου Στραβελάκη, λίγες ώρες μετά την «τρυφερή» έναρξη της εκπομπής τους μπροστά στον διευθυντή προγράμματος του σταθμού, Χρήστο Παναγιωτόπουλου, που τους παρακολουθούσε με ένα χαμόγελο ανακούφισης.

Τα χαμόγελα αυτά δεν κράτησαν πολύ, αφού η διαρροή έγινε πρώτα στο TikTok και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του Πέτρου Κουσουλού που του είχε δοθεί από το OPEN η πιο μεγάλη ευκαιρία της τηλεοπτικής του καριέρας, την οποία αξιοποίησε για να πάρει μεταγραφή στον ΑΝΤ1.

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H Κατερίνα Παπακωστοπούλου με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

Στο OPEN θεωρούν πως ο «ένοχος» της διαρροής δεν θα αργήσει να φανερωθεί και πως δεν είναι το ίδιο πρόσωπο που τράβηξε το επίμαχο βίντεο αλλά πιθανότατα ένα μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας του «10 παντού».

Αυτό που ακούστηκε επίσης είναι ότι ο διευθυντής Ενημέρωσης δεν βρισκόταν στο κοντρόλ την ώρα του απογευματινού δελτίου, όπως συνηθίζει, ενώ πλέον όλοι αναμένουν πώς θα ξεκινήσει η εκπομπή του διδύμου Στραβελάκη- Παπακωστοπούλου το πρωί της Τετάρτης.

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ως εξής: Ο σταθμός επιστράτευσε τους νομικούς του συμβούλους και μοιράζει εξώδικα προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να σταματήσει την αναπαραγωγή του βίντεο κάτι που δεν βρήκε σύμφωνους όλους αφού ήδη το κακό είχε γίνει…

Υπάρχουν όμως και πιο ευχάριστες εξελίξεις στο OPEN. Επιστρέφει τηλεοπτικά την προσεχή Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, ο Νίκος Κοκλώνης με το «Μεγάλο Παζάρι», το οποίο τελικά δεν θα δούμε αυτή τη σεζόν σε ζωντανή version μεγαλύτερης διάρκειας τα Σάββατα, αφού ο σταθμός εξακολουθεί να προτιμάει το J2US, το οποίο, αν όλα πάνε καλά, θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2027.

Το δελτίο Τύπου για το «Μεγάλο Παζάρι»

Κάποια τηλεοπτικά παιχνίδια δεν ξεχνιούνται ποτέ!

Έχουν τη δική τους ιστορία, ξυπνούν όμορφες αναμνήσεις και κουβαλούν τη μαγεία εκείνων των στιγμών που όλοι λαχταρούσαμε να βρεθούμε στη θέση των παικτών και αγωνιούσαμε μαζί τους! Σαν το μοναδικό «Μεγάλο Παζάρι», που επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του OPEN, ανανεωμένο, γενναιόδωρο και γεμάτο πραγματικές εκπλήξεις, φέρνοντάς μας ξανά μπροστά στο… αιώνιο δίλημμα: το «ΚΟΥΤΙ ή την ΚΟΥΡΤΙΝΑ;»!

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Ο Νίκος Κοκλώνης, αποφασισμένος να κάνει όλα τα όνειρα πραγματικότητα, ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται παίκτες κάθε ηλικίας, σε ένα παιχνίδι που απευθύνεται σε όλους, σε κάθε σπίτι, σε κάθε παρέα, σε κάθε οικογένεια! Γιατί στο «Μεγάλο Παζάρι» δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις, περίπλοκες στρατηγικές ή ιδιαίτερες ικανότητες. Χρειάζονται μόνο διάθεση για παιχνίδι, χαρά, τόλμη και φυσικά λίγη τύχη!

Από τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου στις 19:50 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη την ίδια ώρα στο OPEN, με τη γνώριμη, αυθεντική και ζεστή ατμόσφαιρά του, θα θυμίσει πως η τηλεοπτική διασκέδαση μπορεί να είναι απλή, αυθόρμητη και να τους χωράει όλους! Ένα παιχνίδι γεμάτο γέλιο, αγωνία, ανατροπές και εκείνη τη μοναδική προσμονή που γεννά κάθε επιλογή του «κουτιού ή της κουρτίνας», με τον κύριο Ζονγκ να παραμονεύει!

Το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη μεγάλο, με πάνω από 1.500 συμμετοχές απ’ όλη την Ελλάδα. Η ομάδα του παιχνιδιού επιλέγει προσεκτικά τους παίκτες, με γνώμονα να δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πολλά και εντυπωσιακά δώρα, αλλά και μετρητά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

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Η συνολική αξία των δώρων και των χρηματικών επάθλων που θα δίνονται καθημερινά μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τις 60.000 ευρώ, μετατρέποντας κάθε επεισόδιο σε μια νέα ευκαιρία για τους παίκτες, να ζήσουν τη δική τους μεγάλη στιγμή.

Πανάκριβα αυτοκίνητα, απίστευτα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, όλα τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές ενός σπιτιού, μηχανάκια, κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας, υπολογιστές, ενεργειακά τζάκια ή οτιδήποτε βάλει ο νους!

Ο Νίκος Κοκλώνης βάζει το δικό του ξεχωριστό ταμπεραμέντο, την ενέργεια και το χιούμορ του σε ένα τηλεπαιχνίδι που δεν υπόσχεται απλώς διασκέδαση, αλλά δημιουργεί στιγμές αυθεντικής χαράς. Γιατί εδώ κάθε παίκτης μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής, κάθε επιλογή είναι και μια έκπληξη και κάθε παιχνίδι μπορεί να κρύβει ένα δώρο που θα κάνει κάποιο όνειρο πραγματικότητα.

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Το «Μεγάλο Παζάρι» επιστρέφει στο OPEN για να ενώσει γενιές, να ξυπνήσει αναμνήσεις και να δημιουργήσει καινούργιες. Με πολλά δώρα και ακόμα περισσότερα χαμόγελα επιστρέφει για να μας θυμίσει πόσο όμορφη μπορεί να είναι η χαρά του παιχνιδιού!

Το παζάρι ανοίγει ξανά. Και αυτή τη φορά, κανείς δεν ξέρει τι έκπληξη τον περιμένει!

Οι εξελίξεις με τον Νίκο Συρίγο

Διαψεύδεται από όλες τις πλευρές η πληροφορία ότι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος θα πάρει τη θέση του Νίκου Συρίγου στο «Χαμογέλα και πάλι» καθώς το όνομά του δεν υπάρχει στη λίστα με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του τελευταίου. Πρόκειται για δημοσιογράφους που προέρχονται από τον χώρο της ενημέρωσης και όχι της ψυχαγωγίας. Οι πληροφορίες λένε πως και σε αυτή την εκπομπή οι εξελίξεις δεν θα καθυστερήσουν.

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O Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Και για να ξεκαθαριστεί κάτι που ακούγεται τα τελευταία 24ωρα, ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well, δεν μετακινείται όμως στο OPEN τουλάχιστον στο προσεχές διάστημα.

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Σκηνή από τη «Νταντά της γειτονιάς».

Παραμένοντας στο MEGA, εξελίξεις υπάρχουν και στη βραδινή ζώνη, αφού την προσεχή Δευτέρα κάνει πρεμιέρα και το «Ράδιο Αρβύλα» προκαλώντας ένα ντόμινο αλλαγών στο πρόγραμμα: Πρώτη παράπλευρη απώλεια, το «Κάμπιγκ» που χάνει το σλοτ του prime time και μεταφέρεται στις 23.20, με την, πιο οικογενειακή, «Νταντά της γειτονιάς» να παίρνει τη θέση του απέναντι στο σαρωτικό «Σόι σου». Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» θα μεταδίδονται κάθε Παρασκευή και Κυριακή, ενώ η «Σύγκρουση» μετακομίζει την Πέμπτη πριν από το «Βινύλιο».

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