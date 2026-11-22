Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Είκοσι πέντε κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί, δικάζονται για τη συμμετοχή τους σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο.

Η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, χρηματισμούς επιχειρηματιών και διαρροή απόρρητων αστυνομικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιακών συστημάτων.

Ο ανθυπαστυνόμος που φέρεται ως ηγετικό στέλεχος του κυκλώματος παρουσίασε τραπεζικές συναλλαγές ύψους περίπου 3,8 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα πέντε ετών.

Η υπεράσπιση του αστυνομικού αμφισβητεί τις κατηγορίες, αποδίδοντας την έντονη τραπεζική δραστηριότητα σε εθισμό του εντολέα τους στον τζόγο.

Η δικαστική έρευνα εξετάζει τη σύνδεση των οικονομικών συναλλαγών με στοιχηματικές εταιρείες και τις καταγγελίες για πληρωμές από επιχειρηματίες με αντάλλαγμα την ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους.

Η δίκη διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πόσα χρήματα μπορεί να διακινηθούν μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ενός ανθυπαστυνόμου της Ελληνικής Αστυνομίας; Στην περίπτωση ενός αστυνομικού που υπηρέτησε στη Μύκονο, η απάντηση προκαλεί εντύπωση: 3.837.943 ευρώ μέσα σε περίπου πέντε χρόνια!



Και αυτό είναι μόνο ένα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των διωκτικών και δικαστικών αρχών.



Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση δεν αφορά απλώς έναν αστυνομικό με ασυνήθιστα υψηλές τραπεζικές συναλλαγές. Αφορά μια φερόμενη εγκληματική οργάνωση, στην οποία αποδίδονται διακίνηση ναρκωτικών, χρηματισμοί, διαρροές απόρρητων αστυνομικών πληροφοριών και εξυπηρετήσεις επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε ένα από τα ακριβότερα τουριστικά νησιά της Ελλάδας. Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά 25 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί.



Τα 3,8 εκατομμύρια και οι καταθέσεις μετρητών



Ο ανθυπαστυνόμος, στον οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, υπηρέτησε στη Μύκονο από τον Οκτώβριο του 2022 έως τα μέσα Ιανουαρίου του 2024.



Από την έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του προέκυψαν στοιχεία που δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την προέλευση και τη διαδρομή των χρημάτων.



Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 7 Μαΐου 2025 καταγράφηκαν εισερχόμενες πιστώσεις 3.837.943 ευρώ, από τις οποίες 423.257 ευρώ ήταν καταθέσεις μετρητών μέσω ΑΤΜ. Οι συνολικές χρεώσεις ανήλθαν σε 3.838.874 ευρώ, ενώ στους λογαριασμούς της συντρόφου του εμφανίστηκαν πιστώσεις 1.032.027 ευρώ.



Πρόκειται για τραπεζικές ροές και όχι κατ’ ανάγκην για καθαρά εισοδήματα ή προσωπική περιουσία αντίστοιχου ύψους. Ωστόσο, ο όγκος των συναλλαγών και η προέλευση των κεφαλαίων αποτελούν κεντρικά ζητήματα της δικαστικής έρευνας.



Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι, παρά τις τεράστιες κινήσεις, οι λογαριασμοί του αστυνομικού εμφάνιζαν στο τέλος κάθε έτους μηδενικά ή εξαιρετικά περιορισμένα υπόλοιπα.



Advertisement

Το χρήμα που περνούσε από τις στοιχηματικές εταιρείες



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση των τραπεζικών συναλλαγών με διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες. Από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2025 καταγράφηκαν καταθέσεις 635.259 ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και αναλήψεις 372.269 ευρώ.



Ορισμένοι λογαριασμοί είχαν τεθεί υπό περιορισμό για ζητήματα σχετικά με την προέλευση των χρημάτων ή την ταυτοποίηση των χρηστών. Το ερώτημα είναι εάν οι συναλλαγές συνδέονται με νόμιμη στοιχηματική δραστηριότητα ή χρησιμοποιήθηκαν για μετακίνηση χρημάτων αμφισβητούμενης προέλευσης. Η απάντηση αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής αξιολόγησης.



Η αποκάλυψη – σοκ και ο ρόλος των επιχειρηματιών



Τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία αποκαλύπτει η κυριακάτικη εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», σε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Φρίξου Δρακοντίδη, ο οποίος παρουσιάζει στοιχεία από το κλητήριο θέσπισμα και τη δικογραφία.



Advertisement

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έρευνα του ελληνικού FBI περιγράφει ένα δίκτυο σχέσεων ανάμεσα σε αστυνομικούς και επιχειρηματίες της Μυκόνου. Τουλάχιστον 16 επιχειρηματικές οντότητες έχουν μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει καταγγελίες για πληρωμές με αντάλλαγμα πληροφορίες σχετικά με επικείμενους αστυνομικούς ελέγχους.



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού μπαρ, του οποίου ο διαχειριστής φέρεται να κατέβαλε τουλάχιστον 23.000 ευρώ στον ανθυπαστυνόμο, μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών το 2024. Το αντάλλαγμα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν η έγκαιρη ενημέρωση για ελέγχους και καταγγελίες που αφορούσαν τη λειτουργία της επιχείρησης.



Η δυνατότητα πρόσβασης στο υπηρεσιακό πληροφοριακό σύστημα «Police On Line» φέρεται να αποτελούσε σημαντικό εργαλείο για την παροχή πληροφοριών.



Advertisement

Ο «Mr Χωριάτικο» και οι πληρωμές για τους ελέγχους



Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται και ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός από την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατηγορείται ότι κατέβαλλε χρήματα για πληροφορίες σχετικά με αστυνομικούς ελέγχους και υπηρεσιακά δεδομένα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.



Η συγκεκριμένη δικογραφία είναι διακριτή από την υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο», αν και συνδέονται μέσω της παρουσίας του ίδιου επιχειρηματία.



Ναρκωτικά, αστυνομικοί και κατασχεμένες ποσότητες



Η υπόθεση αποκτά ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις από τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται υπαστυνόμος της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, στον οποίο αποδίδεται ότι αφαιρούσε ποσότητες κατασχεμένων ναρκωτικών και τις διοχέτευε προς πώληση μέσω του κυκλώματος.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου ανθυπαστυνόμου, Γιάννης Γλύκας, έχει αμφισβητήσει την ερμηνεία των τραπεζικών κινήσεων, αναφέροντας ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη κίνηση των ίδιων ποσών και επικαλούμενος εθισμό του εντολέα του στον τζόγο. Η υπεράσπιση αρνείται τη σύνδεσή του με διακίνηση ναρκωτικών.



Advertisement

Η δίκη των 25 έχει αρχίσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ενώ τέσσερις από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς είχαν προφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2025.



Advertisement

Το μεγάλο ερώτημα: Ποιος έλεγχε τον αστυνομικό;



Πέρα από τις ποινικές ευθύνες που θα κρίνει η Δικαιοσύνη, η υπόθεση αναδεικνύει ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα για τους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας.



Πώς είναι δυνατόν ένας αστυνομικός να εμφανίζει τραπεζικές κινήσεις εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να έχουν εντοπιστεί εγκαίρως οι ενδεχόμενες αναντιστοιχίες με τα νόμιμα εισοδήματά του; Ποιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα περιουσιακά στοιχεία του; Πότε ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου; Και πώς προστατεύονται τα υπηρεσιακά πληροφοριακά συστήματα από ενδεχόμενη κατάχρηση;



Οι τραπεζικές πιστώσεις, από μόνες τους, δεν αποδεικνύουν εγκληματική δραστηριότητα. Όμως, όταν συνδυάζονται με καταγγελίες για χρηματισμό, διαρροή απορρήτων και παράνομες εξυπηρετήσεις, δημιουργούν ένα σύνολο ενδείξεων που απαιτεί πλήρη δικαστική διερεύνηση.



Advertisement

Η υπόθεση της Μυκόνου δεν είναι μόνο η ιστορία ενός ανθυπαστυνόμου και σχεδόν τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι και μια δοκιμασία για την αξιοπιστία των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους.

Η τελική απάντηση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ανήκει στη Δικαιοσύνη, με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

