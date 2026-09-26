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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Φάμπρικα της Μυκόνου, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή έξω από μίνι μάρκετ, μπροστά σε περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonos Live TV, όλα ξεκίνησαν όταν Άγγλος τουρίστας φέρεται να κλώτσησε με πολύ δύναμη τη γάτα του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ακολούθησε ένταση και σύντομα η κατάσταση ξέφυγε, καθώς στον καβγά ενεπλάκησαν τόσο ο ιδιοκτήτης και περαστικοί όσο και φίλοι του τουρίστα.

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Η συμπλοκή περιλάμβανε κεφαλοκλειδώματα, χαστούκια, μπουνιές και κλωτσιές. Μετά από λίγη ώρα τα πνεύματα ηρέμησαν, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Πηγή: Mykonos Live TV