Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία «γάτα κατάσκοπος» έκανε την εμφάνισή της στην προπόνηση της Ζαλγκίρις λίγες ώρες πριν το παιχνίδι της λιθουανικής ομάδας με την Μπεσίκτας για τα playoffs του Europa League.

Η χαριτωμένη γάτα αιφνιδίασε τους ανθρώπους της Ζαλγκίρις και αφού έριξε μερικές «κλεφτές» ματιές στην προπόνηση της ομάδας αποχώρησε για την φυσούνα, με τους Λιθουανούς να καταγγέλουν την Μπεσίκτας για «κατασκοπεία».

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες δίνουν το βράδυ της Πέμπτης (20/8) τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα με στόχο την είσοδο στους ομίλους του Europa League.

Δείτε το βίντεο:

Kauno Zalgiris: "Beşiktaş idmana casus gönderdi. 🐈"pic.twitter.com/3oQQpzT9cK — Haber Kartalı (@HaberKartali) August 20, 2026