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Η ίδια διευκρίνισε ότι στο διαζύγιό της δεν διεκδίκησε οικονομική διατροφή, καθώς εφαρμόζει συνεπιμέλεια με ισόποση κατανομή των εξόδων.

Παράλληλα, προέτρεψε τις γυναίκες να διατηρούν την οικονομική τους ανεξαρτησία μέσω της εργασίας, ώστε να μην εξαρτώνται από κανέναν σύντροφο.

Η ηθοποιός δήλωσε περήφανη για την αυτονομία της, τονίζοντας ότι στη νέα της σχέση με τον Μπρούνο Τσερέλα καλύπτει η ίδια τις ανάγκες της.

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Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν τη Δευτέρα η Αθηνά Οικονομάκου. H 40χρονη ηθοποιός και μητέρα δύο παιδιών, μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου για τα νέα δεδομένα της ζωής της, απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχεται και ταυτόχρονα θέλησε να περάσει ένα μήνυμα στις γυναίκες. «Έχω ζοριστεί πολύ στη ζωή μου» παραδέχτηκε, «αλλά έχω βγει νικήτρια».

«Δεν θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα» ομολόγησε η Αθηνά Οικονομάκου. «Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου. Ο κόσμος νομίζει ότι εμένα με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι μπορεί να βασιζόμουν στις πλάτες ανθρώπων και είναι τόσο αστείο γιατί αν ήξερε κανείς την πραγματικότητα, που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε. Γελάνε με αυτή την εντύπωση, αλλά τι να βγεις να πεις;

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Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου. Γιατί, ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα. Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ, έχουμε συνεπιμέλεια. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση, τα σχολεία των παιδιών, όλα» αποκάλυψε. «Δεν διεκδίκησα ποτέ διατροφή».

Η Αθηνά Οικονομάκου με τον συζυγό της, Μπρούντο Τσερέλα

«Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση» συμπλήρωσε η Αθηνά Οικονομάκου.

Αθηνά Οικονομάκου: «Είναι όλα στις πλάτες μου»

«Αν μπορώ να πω κάτι στη νέα γενιά και μου το έχει μάθει η μάθει η μητέρα μου, είναι η ανεξαρτησία. Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της. Ποτέ μη φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν. Όταν στέκεσαι στα πόδια σου, έχεις και τη δύναμη να πεις “αυτό δε μου αρέσει, το αλλάζω”» τόνισε η Αθηνά Οικονομάκου, άποψη που βρήκε σύμφωνη την Κατερίνα Καινούργιου. «Όταν υπάρχουν εξαρτημένες σχέσεις, γίνονται σχέσεις εξουσίας και αναγκάζεσαι να υπομένεις καταστάσεις».

«Πλέον υπάρχει άλλη σχέση με τον Μπρούνο και πραγματικά κάνουμε πολλά πράγματα μαζί και επαγγελματικά και οικονοικά. Έχουμε κοινό ταμείο και είναι μια άλλη ζωή, αλλά προσφέρω το ίδιο. Δεν νιώθω ποτέ ότι κανένας χρειάζεται να μου καλύψει κάποιο έξοδο, να μου πληρώσει ένα ταξίδι. Είναι όλα στις πλάτες μου και είμαι πολύ περήφανη που δεν έχω ανάγκη κανέναν», κατέληξε η γνωστή ηθοποιός και η επιχειρηματίας.