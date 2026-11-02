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Με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη μεγάλη απάτη της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε ότι είχε βοηθήσει στο παρελθόν τον συγκεκριμένο οργανισμό, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις των υπευθύνων «χυδαίες».

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega, περιέγραψε ότι η βοήθεια που έδωσε στην ΜΚΟ ήταν με καλή θέληση και με γνώμονα να βοηθήσει τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

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Η ηθοποιός και επιχειρηματίας ανέφερε: «Μου έχει συμβεί να βοηθήσω τον συγκεκριμένο οργανισμό, να προωθήσω τα post και τα stories και να προσπαθήσω να πείσω κι εγώ με τον τρόπο μου κόσμο να βοηθήσει επίσης. Και λυπάμαι πάρα πολύ».

Και συνέχισε: «Λυπάμαι γιατί όλο αυτό δυστυχώς μας κάνει να μην εμπιστευόμαστε κανέναν και τίποτα. Το οποίο είναι τρομερά άδικο για τους οργανισμούς οι οποίοι κάνουν πραγματικά δουλειά. Αυτό είναι που με θλίβει. Είναι κάτι που πατάει πάνω σε ανθρώπινες παιδικές ψυχές και ασθένειες και είναι θεωρώ χυδαίο. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και λυπάμαι».

Σε ερώτηση για το πώς την είχαν προσεγγίσει, η ηθοποιός περιέγραψε: «Μέσα από το Instagram μου στέλνανε αν μπορούσα να προωθήσω κάποια δημοσιεύματα, κάποιες δημοσιεύσεις που κάνανε για να τις μάθει ο κόσμος και να βοηθήσουμε παραπάνω κάποια παιδάκια. Αυτό. Ενώ δεν είχα παραπάνω επικοινωνία μόνο μέσω Instagram».

«Εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε με την καλή μας την καρδιά. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ζουν δεν ξέρω πώς επιβιώνουν και πώς κοιμούνται το βράδυ», είπε καταληκτικά η Αθηνά Οικονομάκου.