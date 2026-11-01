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Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης την διαβεβαίωναν για τη διαφάνεια των δωρεών τους, ενώ της πρότειναν να παρουσιάσει φιλανθρωπική συναυλία τον Οκτώβριο.

Η ίδια δεν γνωρίζει την ταυτότητα των διαχειριστών του λογαριασμού με τους οποίους συνομιλούσε μέχρι τον περασμένο Αύγουστο.

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Ανάμεσα στους επώνυμους που εξαπατήθηκαν από την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ήταν και η Μαίρη Συνατσάκη, η οποία περιέγραψε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» τον τρόπο με τον οποίο την προσέγγισαν.

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «είναι πάρα πολύ σοκαριστικό το συγκεκριμένο περιστατικό γιατί πατάει πάνω στα σώματα άρρωστων παιδιών, στην ανείπωτη αγωνία γονέων για να κατορθώσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν το παιδί τους».

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Η ίδια είχε αναπτύξει επικοινωνία με ανθρώπους της οργάνωσης, χωρίς να γνωρίζει τι φέρεται να κρυβόταν πίσω από τη φιλανθρωπική της δραστηριότητα, ενώ εξήγησε ότι την διαβεβαίωναν πως το έργο της ΜΚΟ ήταν απολύτως διαφανές και πως οι δωρεές κατευθύνονταν σε συγκεκριμένες οικογένειες.

Μαίρη Συνατσάκη: «Είμαι πολύ απογοητευμένη»

«Είμαι πολύ απογοητευμένη. Σοκαρίστηκα πάρα πολύ χθες. Για μένα είναι πάρα πολύ σοκαριστικό το συγκεκριμένο περιστατικό γιατί πατάει πάνω στα σώματα άρρωστων παιδιών, στην ανείπωτη αγωνία γονέων για να κατορθώσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν το παιδί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ανατρέχοντας στις συνομιλίες της με τον λογαριασμό της οργάνωσης, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που επικοινωνούσαν μαζί της επαναλάμβαναν συστηματικά πως όλα γίνονταν με διαφάνεια.

«Είναι πολύ καθαρό αυτό που κάνουμε. Είναι πολύ διαφανές το έργο μας. Ναι, ενημερώστε ότι τα χρήματα θα πάνε σε αυτή την οικογένεια και στην άλλη οικογένεια», της έλεγαν, σύμφωνα με την ίδια, επιχειρώντας να οικοδομήσουν ένα κλίμα προσωπικής εμπιστοσύνης.

Η τελευταία επικοινωνία τους, όπως αποκάλυψε, έγινε τον Αύγουστο. Τότε, οι εκπρόσωποι της ΜΚΟ την είχαν προσκαλέσει να αναλάβει την παρουσίαση μιας μεγάλης φιλανθρωπικής συναυλίας που σχεδίαζαν για τις 13 Οκτωβρίου.

«Μου είχαν πει ότι στις 13 Οκτώβρη θέλουμε να κάνουμε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία και θα θέλαμε, αν μπορείς, να έχεις τον ρόλο της παρουσίασης, να είσαι εκεί. Τους είχα πει με τιμά πάρα πολύ η πρότασή σας. Φυσικά θα είμαι εκεί», ανέφερε.

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Ωστόσο, όσο πλησίαζε η ημερομηνία της εκδήλωσης και δεν λάμβανε νεότερη ενημέρωση, άρχισε να αναρωτιέται τι είχε συμβεί. «Λέω μπορεί κάτι να έγινε και να άλλαξε όλο αυτό», είπε.

Η ίδια υπογράμμισε, μάλιστα, ότι δεν γνωρίζει ποιος διαχειριζόταν τον λογαριασμό με τον οποίο συνομιλούσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και ο άνθρωπος που επικοινωνούσε μαζί της να πίστευε στις καλές προθέσεις της οργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονταν σε αναρτήσεις της «Παιδικής Χαράς» ήταν οι Σάκης Ρουβάς, Μάρκος Σεφερλής, Νίκος Βέρτης, Νίκος Κοκλώνης, Κατερίνα Καινούργιου, Φώτης Σπύρου, Γιώργος Κοψιδάς και Γιώργος Αγγελόπουλος.

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