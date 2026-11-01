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Οι υπεύθυνοι της οργάνωσης προσέγγιζαν συστηματικά επώνυμους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει δωρεά στην εν λόγω οργάνωση, δήλωσε σοκαρισμένος από τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ο καλλιτέχνης δεν γνώριζε για την παράνομη δράση της ΜΚΟ κατά τον χρόνο της οικονομικής του συνεισφοράς.

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Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Μαρία Αντωνά, το πρωί της Κυριακής (1/11), μέσα από την εκπομπή «MEGA Non Stop», αναφερόμενη στην υπόθεση της μεγάλης απάτης από ΜΚΟ που φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα με το πρόσχημα της οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί και η ίδια μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των καταγγελιών, τα οποία της ζητούσαν να προωθήσει σχετικές αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό.

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Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να προσέγγιζαν συστηματικά επώνυμους μέσω Instagram και TikTok, ζητώντας τους να αναδημοσιεύουν βίντεο και αναρτήσεις με παιδιά, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη προβολή και να ενισχύσουν τη συγκέντρωση χρημάτων.

«Αυτοί λειτουργούσαν και μέσω social media πάρα πολύ, τύπου δηλαδή Instagram, TikTok και τα σχετικά. Ψάχνανε να βρουν συνέχεια επώνυμους ανθρώπους, τους οποίους τους παρακαλούσαν και τους στέλνανε μηνύματα», ανέφερε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι είχε βρεθεί και η ίδια ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν δεχθεί αντίστοιχη προσέγγιση.

«Μέσα σε αυτούς έχω υπάρξει κι εγώ, ώστε να μπούνε σε μια διαδικασία να διαφημίσουν και να ανεβάσουν το reel, τη συγκεκριμένη ανάρτηση με τα παιδάκια στο προφίλ, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν πολύ κοινό», σημείωσε.

Η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι στόχος αυτής της πρακτικής ήταν η αύξηση της απήχησης των αναρτήσεων και, κατ’ επέκταση, των χρημάτων που συγκεντρώνονταν.

«Που αυτό σε τι αποτυπώνεται; Σε χρήματα. Να γεμίσουν δηλαδή τον κουμπαρά», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

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Η δωρεά του Νίκου Οικονομόπουλου και η αντίδρασή του στις αποκαλύψεις

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος, καθώς ο τραγουδιστής είχε πραγματοποιήσει δωρεά προς την οργάνωση. Η οικονομική ενίσχυση είχε γίνει γνωστή μέσα από φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει η ίδια η ΜΚΟ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την αντίδρασή του μετά τις αποκαλύψεις μετέφερε η Μαρία Αντωνά, η οποία ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του. Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή του MEGA, ο τραγουδιστής βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αυστραλία και δεν είχε ιδέα για όσα είχαν αποκαλυφθεί.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίζεται σοκαρισμένος από τις εξελίξεις, καθώς είχε συνεισφέρει οικονομικά στην οργάνωση, χωρίς να γνωρίζει τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

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