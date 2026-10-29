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Η Ζήνα Κουτσελίνη ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό και εξέφρασε την επιθυμία της να συναντήσει τη Μαρία Αντωνά για να διευκρινίσει τη θέση της.

Η Μαρία Αντωνά δήλωσε ότι εξέφρασε την άποψή της τη στιγμή που το αισθάνθηκε και δεν επιθυμεί να προσθέσει ή να σχολιάσει κάτι περαιτέρω.

Η Μαρία Αντωνά ευχαρίστησε τον Γιώργο Λιάγκα και τα υπόλοιπα πρόσωπα που την υποστήριξαν δημόσια κατά τη διάρκεια της έντονης κριτικής που δέχτηκε η παρουσιάστρια.

Η Μαρία Αντωνά δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχτεί το αίτημα της Ζήνας Κουτσελίνη για μια κατ' ιδίαν συνάντηση ώστε να λυθεί η παρεξήγηση.

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Ένα από τα θέματα που κυριάρχησε στη lifestyle επικαιρότητα των ημερών ήταν η απρόσμενη κόντρα ανάμεσα στη Μαρία Αντωνά και τη Ζήνα Κουτσελίνη, με αφορμή ένα ατυχές σχόλιο για την παρουσία της στην εκπομπή MEGA Non Stop που προβάλλεται απέναντι από την αγαπημένη φίλη της παρουσιάστριας του STAR, Φαίης Σκορδά.

Μετά την έντονη κριτική που δέχτηκε η Ζήνα Κουτσελίνη, αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη στον αέρα της εκπομπής της- άλλοι θεώρησαν πως η απολογία αυτή ήρθε μετά την έντονη πίεση που δέχτηκε, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως η καθυστέρησή της δεν ήταν καθόλου τυχαία καθώς άφησε τους συναδέλφους της να «εκτεθούν» και μετά να μιλήσει η ίδια.

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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά βρέθηκαν για ένα 24ωρο στη Θεσσαλονίκη καθώς εκείνος τη συνόδευσε σε επαγγελματική της υποχρέωση και ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Ρούτας του Happy Day συνάντησε το ζευγάρι αμέσως μετά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα. Και ενώ ο Γιώργος Λιάγκας απέφυγε διακριτικά την κάμερα, η Μαρία μίλησε στην εκπομπή στην οποία είχε κάνει τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα.

Η Μαρία Αντωνά ανάμεσα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Ζήνα Κουτσελίνη το 2024.

Μαρία Αντωνά: «Όταν έχω να πω κάτι, το λέω»

«Είμαι ένας άνθρωπος που όταν έχω κάτι να πω και το αισθάνομαι, το λέω, αυτό έκανα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον για τη χρονική στιγμή που αισθάνθηκα ό,τι ήθελα να πω κάτι, το είπα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτε να προσθέσω, ούτε να σχολιάσω τίποτα άλλο» είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Όταν ρωτήθηκε για την αιχμηρή τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα απέναντι στη Ζήνα Κουτσελίνη προκειμένου να στηρίξει την αγαπημένη του, η Μαρία Αντωνά απάντησε: «Είναι πολύ ωραίο όταν ακούς όμορφα σχόλια από όλον τον κόσμο και όταν κάποιος καταλαβαίνει πώς ακριβώς αισθάνεσαι και τι ακριβώς περνάς. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος, είναι όλα τα πρόσωπα και τα ευχαριστώ πολύ».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ζήνα Κουτσελίνη έχει ζητήσει μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα να συναντηθεί με τη Μαρία Αντωνά προκειμένου να της εξηγήσει και από κοντά πως το σχόλιό της ερμηνεύτηκε λανθασμένα, κάτι που η τελευταία δεν φαίνεται διατεθειμένη να δεχτεί.