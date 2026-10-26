Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δήλωσε άγνοια σχετικά με το ενδεχόμενο νέων δικαστικών αγωγών από την πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι η Έλενα Χριστοπούλου προτίθεται να καταθέσει περισσότερες αγωγές διεκδικώντας επιπλέον χρηματικά ποσά βάσει ιδιωτικών συμβολαίων.

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου υποστήριξε ότι η Έλενα Χριστοπούλου προχώρησε νομικά καθώς νιώθει πλέον έτοιμη να απαντήσει για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι νέες εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη της Έλενας Χριστοπούλου με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου απασχόλησαν, όπως ήταν λογικό όλες τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές της Δευτέρας. Η κάμερα του «Πρωινού» συνάντησε την παρουσιάστρια του STAR λίγο μετά την άφιξή της στην Αθήνα από τη Νέα Υόρκη:

«Δεν έχω καμία ενημέρωση ούτε για νέα αγωγή, ούτε για παλιά αγωγή. Γενικά δεν έχω ενημέρωση για καμία αγωγή. Μάλιστα. Μόλις προσγειώθηκα. Θα το διερευνήσω και αν ισχύει, προφανώς επιφυλάσσομαι για τα νόμιμα» είπε στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Advertisement

Advertisement

To 2022 ο φακός του περιοδικού ΟΚ! είχε απαθανατίσει τις δύο γυναίκες στα Κουφονήσια.

«Εγώ δεν έχω κάποια γνώση, οπότε ξέρεις τι, ας μην το ανοίξουμε, γιατί εφόσον δεν το γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος είναι και περίεργο να το γνωρίζετε εσείς. Οπότε αν έχει πάει αυτό στη Δικαιοσύνη θα το μάθω. Επιφυλάσσομαι για τα νόμιμα και έχω εμπιστοσύνη προφανώς στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Καμία αγωγή δεν έχω. Μπορεί να με περιμένει κάποια σπίτι μου. Δεν έχω καμία αγωγή, όχι. Ας ελπίσουμε θα τελειώσει και αυτό. Θα μείνω στις χαρές του γάμου μου», κατέληξε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Γιώργος Λιάγκας: «Η Έλενα Χριστοπούλου θα κάνει κι άλλες αγωγές στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου»

Μετά την προβολή του βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μία αποκάλυψη: «Η Έλενα Χριστοπούλου δεν θα μείνει μόνο σε αυτή την αγωγή. Έρχονται και άλλη ή και άλλες αγωγές και θα απαιτήσει και άλλα χρήματα από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Άρα λοιπόν, η αποκλειστική πληροφορία που σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι μόνο τα 150 χιλιάρικα που ζήτησε αυτή τη φορά η κυρία Χριστοπούλου. Έρχονται και άλλες αγωγές που θα ζητήσει και άλλα ποσά που θεωρεί η κυρία Χριστοπούλου ότι της οφείλει σύμφωνα με τα ιδιωτικά της συμβόλαια».



Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» η Βάλια Χατζηθεοδώρου, που συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με την Έλενα Χριστοπούλου, αποκάλυψε γιατί η μάνατζέρ της αποφάσισε να προχωρήσει νομικά τη δεδομένη στιγμή: «Χθες που μιλήσαμε με την Έλενα, αυτό που μου είπε είναι ότι νιώθει πολύ πιο έτοιμη να μιλήσει, να απαντήσει, να κάνει και τις δικές της κινήσεις όπως βλέπουμε, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ κι εκείνη και η εταιρεία. Δεν το εύχεται σε κανέναν όλο αυτό που περνάει, είναι κάτι που τη βαραίνει πολύ».