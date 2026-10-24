Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Άλιμος αποκτά έναν νέο πεζόδρομο μήκους 2,7 χιλιομέτρων στο πλαίσιο του έργου The Ellinikon, ο οποίος θα συνδέει τον αστικό ιστό με το θαλάσσιο μέτωπο.

Η υποδομή θα περιλαμβάνει εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, ποδηλατοδρόμους και πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το ευρύτερο έργο προβλέπει συνολικά 16 χιλιόμετρα πεζοδρόμων, χώρους άθλησης, κήπους και μια λίμνη, με τις υποδομές να παραδίδονται σταδιακά στο κοινό κατά την ολοκλήρωση των εργασιών.

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Με την ολοκλήρωση του έργου η όψη των νοτίων προαστίων θα αλλάξει σημαντικά καθώς ο πεζόδρομος των 2,7 χιλιομέτρων θα αποτελέσει ένα «πράσινο» μονοπάτι αναψυχής, η συνδέοντας τον αστικό ιστό της με το θαλάσσιο μέτωπο.

Παράλληλα με τις οδικές παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού, η πολιτεία ήδη «τρέχει» ένα στρατηγικό πλάνο που αφορά όχι μόνο την αναβάθμιση της αισθητικής αλλά και την λειτουργική μεταμόρφωση της πρωτεύουσας.

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Υπό αυτό το πρίσμα οι ιθύνοντες θέτουν σε πρώτο πλάνο τις υποδομές για τους πεζούς, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιο βιώσιμη πόλη που θα επαναφέρει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού και θα αναβαθμίσει καταλυτικά την ποιότητα των κατοίκων σε μια από τις πιο όμορφες γειτονιές της Αθήνας.

Φυσικά ο λόγος γίνεται για την κατασκευή ενός από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους που ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, ο οποίος δημιουργείται στον Άλιμο, στο πλαίσιο του The Ellinikon και ειδικότερα του Ellinikon Park και αναμένεται να μεταμορφώσει συνολικά το το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Ο συγκεκριμένος πεζόδρομος θα διατρέχει το μεγάλο έργο κατά μήκος του και αναμένεται να έχει μήκος περίπου 2,7 χιλιομέτρων και πλάτος έως και 50 μέτρα, γεγονός που σημαίνει πως μετά την ολοκλήρωση του θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο πεζόδρομο σε όλη την πόλη.

Σημειώνεται, δε, πως το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να διεκδικήσει με αξιώσεις μία θέση ανάμεσα στους μεγαλύτερους πεζόδρομους της Ελλάδας. Ωστόσο, ο πεζόδρομος Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης διατηρεί τη θέση αυτή, έχοντας μήκος 3,7 χιλιόμετρα, αν και μιλάμε για εντελώς διαφορετικής λογικής πεζόδρομους, ως προς τη φιλοσοφία τους.

Και αυτό γιατί ο πεζόδρομος θα διατρέχει κατά μήκος του το μεγάλο project ενώ θα πλαισιώνεται από εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, διαδρομές πεζών, ποδηλατόδρομο και το τραμ, ενώ θα προσφέρει πρόσβαση σε σημαντικές εγκαταστάσεις που δημιουργούνται στην περιοχή, όπως το The Ellinikon Sports Park, η Ολυμπιακή Πλατεία, το πάρκο γλυπτικής και τα ανοιχτά αμφιθέατρα.

Συνολικά, σε όλη την έκταση του Ellinikon Park προβλέπονται περίπου 16 χιλιόμετρα πεζοδρόμων και 5 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων, ενώ στο έργο περιλαμβάνονται ακόμη τρεις μεγάλες παιδικές χαρές, κήποι, χώροι άθλησης και εκδηλώσεων, καθώς και μία λίμνη έκτασης περίπου 21 στρεμμάτων, με βάθος που φτάνει έως και τα 3,5 μέτρα.

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Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε πως, στο ευρύτερο πλαίσιο των εργασιών, έχει ήδη παραδοθεί στην περιοχή το Experience Park, το οποίο αποτελεί ήδη έναν ιδιαίτερα δημοφιλή χώρο για κατοίκους και επισκέπτες και θα συνδέεται άμεσα με τον μεγάλο πεζόδρομο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ουσιαστικά ένα πρώτο δείγμα του πώς αναμένεται να διαμορφωθεί συνολικά η περιοχή τα επόμενα χρόνια, με περισσότερο πράσινο, μεγαλύτερους χώρους για πεζούς και νέες δυνατότητες άθλησης, αναψυχής και μετακίνησης.

Τέλος, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, το έργο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις επιμέρους υποδομές να παραδίδονται σταδιακά στο κοινό καθώς ολοκληρώνονται οι εργασίες.

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