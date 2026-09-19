Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα υλοποιεί το έργο αστικής ανάπλασης του Ελληνικού, το οποίο περιλαμβάνει κατοικίες, εμπορικούς χώρους και υποδομές, με στόχο την προσέλκυση διεθνών επενδυτών.

Η χώρα βελτιώνει τη δημοσιονομική της εικόνα και εφαρμόζει ειδικά φορολογικά καθεστώτα για να προσελκύσει στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα και επιχειρηματίες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Διακεκριμένα hedge funds και επενδυτές εξετάζουν τη μεταφορά της έδρας τους στην Αθήνα, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον διεθνή ανταγωνισμό για την προσέλκυση κεφαλαίων.

Το πρόγραμμα της Golden Visa και τα κίνητρα για αλλοδαπούς συνταξιούχους αποτελούν βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για την αγορά κατοικιών στο Ελληνικό αποτυπώνει τη σταδιακή αλλαγή της εικόνας της χώρας σε σύγκριση με την περίοδο της κρίσης.

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Νέα εικόνα επιχειρεί να διαμορφώσει η Ελλάδα, με στόχο να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές, στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, hedge funds και επιχειρηματίες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει το μεγάλο έργο του Ελληνικού, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να αλλάξει ριζικά το παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των The Times, στην περιοχή όπου για περίπου έξι δεκαετίες λειτουργούσε το παλιό αεροδρόμιο, μέχρι το 2001, δεσπόζει πλέον ο Riviera Tower. Ο πύργος φτάνει σε ύψος 200 μέτρων και διαθέτει 50 ορόφους, αποτελώντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της νέας ανάπτυξης στα νότια προάστια.

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Το Ελληνικό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα projects αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη και όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 9.000 κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, γραφεία, εμπορικά καταστήματα, ιατρικές εγκαταστάσεις, σχολεία και μαρίνα. Οι πρώτοι κάτοικοι των νέων κατοικιών αναμένεται να εγκατασταθούν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Κατά την πρόσφατη παρουσία του στην περιοχή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπλασης, σημειώνοντας: «Προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας τον θρίαμβο του αύριο απέναντι στο χθες».

Ο συμβολικός χαρακτήρας του Ελληνικού

Η ανάπλαση του Ελληνικού έχει αποκτήσει συμβολικό χαρακτήρα για την οικονομική πορεία της χώρας. Μέσα σε περίπου μία δεκαετία, η Ελλάδα επιχειρεί να αφήσει πίσω της την εικόνα της περιόδου της κρίσης χρέους και να προβληθεί ως οικονομία με αυξημένες επενδυτικές προοπτικές.

Η δημοσιονομική εικόνα έχει βελτιωθεί, με την καταγραφή πλεονασμάτων και τη σταδιακή υποχώρηση του δημόσιου χρέους, γεγονός που έχει συμβάλει στη διαφορετική αντιμετώπιση της χώρας από τις διεθνείς αγορές.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε φορολογικές παρεμβάσεις με στόχο την προσέλκυση επενδυτών, στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα και μεγάλων επιχειρήσεων. Η στρατηγική αυτή παραπέμπει στην προσπάθεια της Αθήνας να ανταγωνιστεί άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς πόλεις, όπως το Μιλάνο και το Ντουμπάι.

Ενδιαφέρον από μεγάλα hedge funds

Ιδιαίτερη σημασία για την προσπάθεια αυτή είχε η πληροφορία ότι ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Κρις Ρόκος εξετάζει τη μεταφορά της φορολογικής του έδρας στην Ελλάδα.

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Ο Ρόκος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται σε περίπου 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Παράλληλα, φέρεται να εξετάζει τη δημιουργία παρουσίας της Rokos Capital Management στην Αθήνα.

Το ενδιαφέρον από τον συγκεκριμένο χώρο ενισχύθηκε και από την είδηση ότι η Millennium Management, αμερικανικό hedge fund που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 90 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει επίσης να αποκτήσει παρουσία στην ελληνική πρωτεύουσα.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να μεταβεί στο Λονδίνο, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την προσέλκυση εύπορων επενδυτών, ιδιαίτερα από τον χώρο των hedge funds.

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Σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου αποτελούν τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα που έχει θεσπίσει η Ελλάδα.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να υπαχθούν σε φορολόγηση 5% για το carried interest, δηλαδή το ποσοστό των κερδών που λαμβάνουν ως αμοιβή επίδοσης. Για την ένταξη απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η ύπαρξη ελληνικής εταιρικής οντότητας και ετήσιες δαπάνες τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

Παράλληλα, από το 2020 ισχύει ειδικό καθεστώς για αλλοδαπούς συνταξιούχους που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα. Προβλέπεται ενιαίος φορολογικός συντελεστής 7% για εισοδήματα από το εξωτερικό, για διάστημα έως και 15 ετών.

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Συνεχίζει επίσης να εφαρμόζεται το πρόγραμμα Golden Visa, μέσω του οποίου πολίτες χωρών εκτός ΕΕ μπορούν να αποκτήσουν άδεια διαμονής επενδύοντας σε ακίνητα ποσά που κυμαίνονται από 250.000 έως 800.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το είδος του ακινήτου.

Το προφίλ των αγοραστών στο Ελληνικό

Το διεθνές ενδιαφέρον αποτυπώνεται και στις πωλήσεις των κατοικιών του Ελληνικού. Σύμφωνα με τον εμπορικό διευθυντή του οικιστικού σκέλους του έργου, Ανδρέα Καμπανέλλα, περίπου οι μισοί αγοραστές είναι Έλληνες, ενώ το 20% προέρχεται από την ελληνική διασπορά και το υπόλοιπο 30% από αγοραστές του εξωτερικού.

Μεταξύ των ξένων αγοραστών βρίσκονται και Βρετανοί, αρκετοί από τους οποίους είναι οικογένειες με παιδιά. Πολλοί συνδέονται με τον χρηματοοικονομικό κλάδο ή αναζητούν μια βάση από την οποία μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Καμπανέλλας: «Υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται για φορολογικούς λόγους. Αρχικά εξετάζουν την Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Ιταλία και στη συνέχεια την Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα που εμφανίζεται είναι το Ελληνικό».

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Η Αθήνα αφήνει πίσω της την κρίση

Η μεταμόρφωση της Αθήνας γίνεται περισσότερο εμφανής εάν συγκριθεί η σημερινή εικόνα της πόλης με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο Ίαν Λέσερ, ειδικός για την Ελλάδα στο German Marshall Fund και επισκέπτης της χώρας από τη δεκαετία του 1980, περιέγραψε τις επιπτώσεις που είχε αφήσει η οικονομική κρίση στην πρωτεύουσα. «Υπήρχαν άδεια καταστήματα, εγκαταλειμμένοι χώροι και μια γενικότερη αίσθηση παρακμής», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια η οικονομική δραστηριότητα έχει ενισχυθεί, με ορισμένους κλάδους να καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις.

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Την ίδια ώρα, η Henley & Partners, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό προγραμμάτων διαμονής και υπηκοότητας για εύπορους πελάτες, καταγράφει σημαντική άνοδο του ενδιαφέροντος για μεταφορά κατοικίας στην Ελλάδα, η οποία κατατάσσεται ως η δεύτερη δημοφιλέστερη επιλογή.

Μεγάλο μέρος των αιτήσεων για Golden Visa προέρχεται από την Τουρκία, με τους Τούρκους πολίτες να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου.

Ο Μάριο Ραφαέλ, διευθυντικό στέλεχος της Henley & Partners, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον όλο και περισσότερο για την προσοχή των ίδιων διεθνώς κινητικών οικογενειών που εξετάζουν προορισμούς όπως το Μιλάνο και το Ντουμπάι».

Πηγή: The Times