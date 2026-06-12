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Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Ελληνικό για σειρά κλοπών από το κοιμητήριο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός συνελήφθη τις πρώτες το πρωί της Κυριακής (07.06.2026) στο Ελληνικό, τη στιγμή που είχε αναρριχηθεί στον εξωτερικό τοίχο του κοιμητηρίου, με σκοπό να μπει στον χώρο και να διαπράξει νέα κλοπή.

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Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 21χρονος, από τον περασμένο Ιανουάριο και δρώντας με τη συνδρομή ακόμη ενός ατόμου, φέρεται να αφαιρούσε κυρίως μπρούτζινα καντήλια από το Κοιμητήριο Ελληνικού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση ειδικής ομάδας αστυνομικών που είχε συσταθεί για τη διερεύνηση των επαναλαμβανόμενων κλοπών μεταλλικών αντικειμένων από το κοιμητήριο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε σάκος που περιείχε δύο πένσες και ένα ψαλίδι.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις κλοπών, με την αξία των κλεμμένων αντικειμένων να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ. Σε βίντεο που εξασφάλισε το Star, φαίνεται ο 21χρονος που αρπάζει καντήλια από τα μνήματα και φεύγει από το νεκροταφείο.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του συνεργού του.