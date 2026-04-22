Τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης, με τα δύο εξ αυτών να έχουν κατασχεθεί και να οδηγούνται σε ιρανικούς λιμένας. Το ένα είναι φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων που δέχθηκε επίθεση από το Ιράν ενώ έπλεε 15 νμ βορειοδυτικά των ακτών του Ομάν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Diaplous πρόκειται για το «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), της εταιρείας Τechnomar Shipping του Γιώργου Γιουρούκου. σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, που ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του ΤζεμπέλΑλί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Μούρντα της Ινδίας.

Το δεύτερο πλοίο που δέχθηκε επίθεση και κατασχέθηκε ενώ προσπαθούσε να διασχίσει το Στενό του Ορμούζ, είναι το MSC Francesca με σημαία Παναμά. Έγινε επίσης στόχος των Φρουρών της Επανάστασης περίπου 6νμ ανοιχτά των ακτών του Ιράν, ενώ κατευθυνόταν νότια από το Στενό και στον Κόλπο του Ομάν.

Η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard αναφέρει ότι το MSC Francesca δέχθηκε προειδοποιήσεις από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και «έλαβε εντολή να ρίξει άγκυρα». Το πλοίο ανέφερε «ζημιές στο κύτος», δεν υπάρχουν προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες.

Υπήρξε ενημέρωση και για ένα ακόμη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθηκε ιρανικά πλήγματα μέσα σε μία μέρα

Και πάλι η βρετανική υπηρεσία θαλασσίων μεταφορών (UKMTO) ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό 8νμ δυτικά του Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από κατάμετρηση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν προκληθεί ζημιές.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται γαι το πλοίο Euphoria, με σημαία Παναμά και ιδιοκτησία εταιρείας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης δεν υπάρχει αναφορά περί κατάσχεσης αυτού.

Σημειώνεται πως το Ιράν κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στην παράταση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στους ιρανικούς λιμένες και στα πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν το πέρασμα και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Τεχεράνη.

Εξαιτίας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, περίπου 800 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, με τον International Maritime Organization να επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσής τους, υπό την προϋπόθεση αποκλιμάκωσης της κρίσης.

