Ο Εβάν Φουρνιέ αναρωτήθηκε μέσω X πότε αναμένεται να λάβουν τέλος τα έργα στο Ελληνικό, με τους φίλους του Ολυμπιακού να μην αφήνουν απαρατήρητη την ανάρτηση του Γάλλου διεθνή και να απαντούν με αρκετά χιουμοριστικά σχόλια.

Η αλήθεια είναι ότι το Ελληνικό είναι ένα τεράστιο πρότζεκτ, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών, ενώ σε αυτό απασχολούνται καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι, μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου. Φυσικά, όπως σε κάθε περίπτωση, έτσι και σε αυτήν, υπάρχουν θετικά και αρνητικά, καθώς κάτοικοι στα νότια προάστια διαμαρτύρονται ανά διαστήματα για το κυκλοφοριακό χάος στην παραλιακή, αλλά και για το κύμα σκόνης που δημιουργείται στην ευρύτερη περιοχή λόγω των έργων.

Κάτοικος της παραλιακής είναι και ο Φουρνιέ, με τον Γάλλο φόργουορντ του Ολυμπιακού να διέρχεται σε καθημερινή βάση από το εργοτάξιο στο Ελληνικό. Με ανάρτηση στο X, ο παίκτης των «ερυθρόλευκων» ρώτησε τον κόσμο εάν γνωρίζει πότε θα τελειώσουν τα έργα στο Ελληνικό.

When is the Ellinikon project supposed to be finished? January 18, 2026

Η εύλογη ερώτηση του Γάλλου έφερε αρκετά σχόλια κάτω από την ανάρτηση, με ορισμένους να απαντούν με ημερομηνίες και κάποιους άλλους να το πάνε ένα βήμα παραπέρα, γράφοντας πως με το που ολοκληρωθούν τα έργα, το Ελληνικό θα πάρει το όνομά του, για όλα όσα πρόσφερε στο Λιμάνι με την φανέλα του Ολυμπιακού.

«Με το που τελειώσει, θα ονομαστεί “Εβάν Φουρνιέ Αρένα”. Να έχεις λίγη υπομονή και κάτσε ήσυχος», γράφει ένας χρήστης του X. Κάποιοι άλλοι γράφουν πως αυτό θα γίνει όταν ο Ολυμπιακός κατακτήσει την Euroleague, ενώ ορισμένοι απαντούν χιομοριστικά ότι το Ελληνικό είναι ήδη έτοιμο, ανεβάζοντας χιουμοριστικές φωτογραφίες από γνωστό ψητοπωλείο της περιοχής.