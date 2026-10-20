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Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης, συνδέοντας τις γειτονιές με τη νέα ανάπτυξη της περιοχής μέσω ενός σύγχρονου οδικού δικτύου.

Η σήραγγα της Ποσειδώνος θα διαθέτει έξι λωρίδες κυκλοφορίας, επιτρέποντας την αποσυμφόρηση της κίνησης μεταξύ Πειραιά και Βουλιαγμένης.

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης υπογραμμίζει ότι οι νέοι δρόμοι πρέπει να παραμείνουν δημόσιοι και η ευθύνη συντήρησής τους να ανήκει στο κράτος χωρίς διόδια.

Παράλληλα, προτείνεται η υλοποίηση ευρύτερων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στη Νότια Αθήνα για τη βελτίωση των μετακινήσεων.

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Νέα δεδομένα στις μετακινήσεις στη Νότια Αθήνα αναμένεται να δημιουργήσει η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο Ελληνικό, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη δημιουργία νέων οδικών συνδέσεων και την ευκολότερη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, η ολοκλήρωση των έργων εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την άμεση σύνδεση των δύο περιοχών με την παραλία του Αγίου Κοσμά, περιορίζοντας σημαντικά τους σημερινούς χρόνους μετακίνησης. Πρόκειται, όπως επισημαίνει ο Δήμος, για μια παρέμβαση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πόλη παραμένει αποκομμένη από το παραλιακό της μέτωπο εδώ και περίπου 80 χρόνια, εξαιτίας της Λεωφόρου Ποσειδώνος, της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

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Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Δήμος, η πρόσβαση στην παραλία του Αγίου Κοσμά από το Ελληνικό και την Αργυρούπολη απαιτεί τουλάχιστον 25 λεπτά, ανάλογα με την κίνηση, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν, είτε μέσω της Λεωφόρου Αλίμου, είτε περιμετρικά από τη Λεωφόρο Καραμανλή, κοντά στο Γκολφ της Γλυφάδας.

Με την ολοκλήρωση των νέων κόμβων, της υπογειοποίησης και του εσωτερικού οδικού δικτύου της επένδυσης, ο Δήμος εκτιμά ότι η πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο θα γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Παράλληλα, η σύνδεση των υφιστάμενων γειτονιών με τη νέα ανάπτυξη του Ελληνικού αναμένεται να δημιουργήσει έναν ενιαίο αστικό χώρο με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην υπογειοποιημένη σήραγγα της Ποσειδώνος, η οποία θα διαθέτει συνολικά έξι λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ το ευρύτερο οδικό δίκτυο στην παραλιακή θα περιλαμβάνει συνολικά 12 λωρίδες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει ο Δήμος, η διαδρομή από το ύψος του υπό ανέγερση κτιρίου της Hard Rock μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου απαιτεί σήμερα περίπου 40 λεπτά σε ώρες αιχμής. Με τη λειτουργία της σήραγγας εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική αποσυμφόρηση, καθώς οι οδηγοί που κινούνται μεταξύ Πειραιά και Βουλιαγμένης θα μπορούν να συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς να εισέρχονται στο παραλιακό μέτωπο. Παράλληλα, προβλέπονται ξεχωριστές οδικές συνδέσεις, με λωρίδες κυκλοφορίας στην παλιά Ποσειδώνος και εσωτερικές διαδρομές εκατέρωθεν, για την πρόσβαση στη μαρίνα, στην παραλία του Αγίου Κοσμά και στις γειτονιές του Κάτω Ελληνικού.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος, έργο που, όπως αναφέρει ο Δήμος, έχει συμφωνηθεί από το 2016, εντάσσεται στον σχεδιασμό ενός νέου οδικού δικτύου στο Ελληνικό, το οποίο θα προσφέρει πρόσθετες επιλογές μετακίνησης και στους κατοίκους των γειτονικών δήμων, μέσω νέων δρόμων και κόμβων που θα επιτρέπουν εναλλακτικές διαδρομές, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι νέοι δρόμοι θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί και δημόσιοι και να ανήκουν στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων του Ελληνικού, που έχει συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη ευρύτερων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στη Νότια Αθήνα, μεταξύ των οποίων η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Κατεχάκη, την οποία διεκδικούν πέντε δήμοι, η εξέταση πρόσθετων υπογειοποιήσεων βασικών οδικών αξόνων, όπως η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, καθώς και η επέκταση του Μετρό προς τη Γλυφάδα.

Η ενημέρωση του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης εκδόθηκε με αφορμή τις τοποθετήσεις των δημάρχων Γλυφάδας και Αλίμου σχετικά με την υπογειοποίηση της Ποσειδώνος και τη μελλοντική συντήρηση του έργου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, οι δύο δήμαρχοι υποστηρίζουν ότι η συντήρηση της υπογειοποιημένης λεωφόρου δεν θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη του κράτους αλλά του ιδιώτη. Από την πλευρά του, ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης υποστηρίζει ότι, εφόσον πρόκειται για δημόσιο δρόμο, η ευθύνη συντήρησής του πρέπει να ανήκει στο κράτος, χωρίς την επιβολή διοδίων στους πολίτες.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)