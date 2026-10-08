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Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φιλοξενήθηκε σήμερα 8/10 στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρεται στην παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου, με τον οποίο δεν διατηρούν πλέον επαφές.

«Θέλω να το αναφέρω για να μην ειπωθεί ότι το απέφυγα. Φέτος συνεργάζομαι με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Δεν πρόκειται να κάνω κάποια έκπληξη να τον φέρω εδώ, καθώς πρόκειται για προσωπικό σας ζήτημα. Σέβομαι απόλυτα και τους δυο σας και δεν ήθελα να παγιδεύσω ούτε εσένα ούτε εκείνον.

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Τις προηγούμενες ημέρες το έκανα θέμα στα αστεία, αλλά τώρα προτιμώ να το σεβαστώ. Το ξεκαθαρίζω απλώς για να μην αναρωτιέται ο κόσμος γιατί δε σε ρώτησα», εξήγησε ο παρουσιαστής.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εκτίμησε τη στάση του Γιώργου Λιάγκα, λέγοντάς του μάλιστα: «Καλά έκανες και ήρθε εδώ ο Δημήτρης, γιατί πρέπει να βρίσκεται στην ελληνική τηλεόραση. Μακάρι να τα πάτε φέτος σούπερ».

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε με χιούμορ: «Να πάρω και τον Δημήτρη μαζί μου στην πρεμιέρα σου;». Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης περιορίστηκε σε ένα χαμόγελο, χωρίς να δώσει απάντηση στο ερώτημα του παρουσιαστή.

Η διαμάχη

Η διαμάχη ανάμεσα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025, όταν ο ηθοποιός ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος άσκησε έντονη δημόσια κριτική για τον τρόπο που χειρίστηκε ο Τσιμιτσέλης την τηλεοπτική του μετάβαση και τη στάση του απέναντι στους συνεργάτες του