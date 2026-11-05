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Ο σκηνοθέτης κατηγόρησε την εκπομπή για παραποίηση των λεγομένων του και διευκρίνισε ότι υπερασπίζεται πάντα το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης απόψεων.

Η Σαμπρίνα εξέφρασε τη διαφωνία της με τη χρήση συγκεκριμένων φράσεων από τον κ.

Τσαφούλια, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου επισήμανε τη σημασία του πολιτισμένου διαλόγου χωρίς προσωπικές επιθέσεις.

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι ο σεβασμός στο νομικό πλαίσιο και στα κατοχυρωμένα δικαιώματα παραμένει απαραίτητος για κάθε δημόσια συζήτηση.

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Μετά τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τον τρόπο που εξέφρασε τη διαφωνία του με την Αγγελική Ηλιάδη και τη Σαμπρίνα σχετικά το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση, ο Σωτήρης Τσαφούλιας ζήτησε να παρέμβει τηλεφωνικά στην εκπομπή.

Αρχική αφορμή στάθηκαν οι τελεταίες δηλώσεις που έκανε ο γνωστός σκηνοθέτης στις Rainbow Mermaids: «Το εντυπωσιακό είναι όταν σε βρίζουν άτομα, που δεν το περιμένεις. Δηλαδή να σε κατηγορούν για αμορφωσιά, η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα. Επειδή λες, το δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της.

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Και λες, απ’ όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να με κράξει, αυτές οι δυο γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στην εποχή τους, που σπάσαν στερεότυπα, που έβγαλαν τον ερωτισμό τους, που έβγαλαν το ταλέντο τους, αυτές με κράζουν εμένα σήμερα; Αντί να έρθει η Ελένη Λουκά, ας πούμε, να μου την πει, μου την λέει η Σαμπρίνα;» κατέληξε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Θεωρώ ότι ξεκίνησε να πει “θα με κρίνουν εμένα για αμορφωσιά η Σαμπρίνα και η Ηλιάδη;”. Και μόλις κατάλαβε ο ίδιος ότι αν ακουστεί αυτό, θα φάει το κράξιμο του αιώνα, είπε ότι είναι πρωτοπόρες. Μέσα σε μία φράση, είπε δύο πράγματα που αντικρούουν το ένα το άλλο. Από τη μία λες κάποιον αμόρφωτο και από την άλλη ότι είναι πρωτοπόρος» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας.

Η Αγγελική Ηλιάδη.

Η πραγματική του άποψη είναι το κομμάτι ότι “πώς θα κρίνουν εμένα που είμαι μορφωμένος δύο άνθρωποι που δεν έχουν το μορφωτικό επίπεδο, θα πουν εμένα αμόρφωτο αυτές οι δύο;”, αυτό είπε. Και μόλις κατάλαβε ότι με βάση την πολιτική ορθότητα και αυτά που πρεσβεύει, είναι λάθος αυτό που είπε, το γύρισε και προσπάθησε να το λειάνει. Όμως, στην αρχή πήγε να τις υποτιμήσει, ξεκάθαρα», συπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Η εκπομπή μάλιστα φιλοξένησε και την αντίδραση της Σαμπρίνας: «Με θύμωσε η φράση “πίστευε και μη ερεύνα” που δεν υπάρχει πουθενά στις Γραφές. Δεν έχω κάτι με τον Τσαφούλια» διευκρίνησε διαχωρίζοντας. ταυτόχρονα, τη θέση της από τη συνάδελφό της, Αγγελική Ηλιάδη.

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Με κατηγορείτε για κάτι χυδαίο»

«Δεν το περίμενα καθόλου από εσάς αυτό το πράγμα» απάντησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας με τον Γιώργο Λιάγκα να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους από την αρχή. «Είστε εκτός θέματος και παραπλανάτε τον κόσμο σε τέτοιο βαθμό.Υπάρχει φράση στη συνέντευξή μου να κατηγορώ τις δυο αυτές γυναίκες για αμορφωσιά; Κύριε Λιάγκα μίλησα εγώ για μορφωτικό επίπεδο; Δεν το ακούσατε, βάλτε τη δήλωση ολόκληρη».

«Εσείς το παραποίησατε» κατηγόρησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. « Δεν δέχομαι ότι βγαίνετε εσείς αυτή τη στιγμή και με κατηγορείτε για κάτι τόσο χυδαίο που εγώ ποτέ δεν έχω κάνει στη ζωή μου, χωρίς να έχετε δει εσείς ο ίδιος τη δήλωσή μου ολόκληρη. Εγώ είμαι από τους πρώτους που πάντα στον δημόσιο λόγο μου υπερασπίζομαι το δικαίωμα κάποιου να μιλάει και να έχει άποψη εφόσον δεν προσβάλλει τον συνάνθρωπό του».

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«Εσείς που με τρολάρετε όλη αυτή την ώρα την είδατε ο ίδιος τη δήλωσή μου; Δεν διόρθωσα τίποτα στην πορεία, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε απέναντί μου. Ούτε προσέβαλα, ούτε έθεσα στάνταρ για δημόσιο λόγο, δεν το έχω κάνει ποτέ» συνέχισε φανερά ενοχλημένος ο Σωτήρης Τσαφούλιας με τον Γιώργο Λιάγκα να προσπαθεί να τον κατευνάσει και στη συνέχεια να προσπαθεί διακριτικά να τερματίσει την τηλεφωνική σύνδεση.

Σίσσυ Χρηστίδου: « Μου κλωτσάει λίγο ο τρόπος που ο Σωτήρης Τσαφούλιας επιτίθεται στα κορίτσια αυτά»

Λίγα λεπτά αργότερα, τα σχόλια που έκανε ο Σωτήρης Τσαφούλιας απασχόλησαν και την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου: «Εμένα μου κλωτσάει λίγο ο τρόπος που επιτίθεται στα κορίτσια αυτά, αλλά δεν ξέρω τι έχουν πει. Δηλαδή μπορεί να είναι δικαιολογημένος» ανέφερε η παρουσιάστρια .

«Έχει σημασία αν βγεις να πεις τη γνώμη σου, ότι “εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη και δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται άμβλωση”, είναι άλλο, είναι η θέση σου. Και άλλο είναι να επιτεθείς στον άνθρωπο ο οποίος υποστηρίζει. Γιατί μίλησε για αμορφωσιά. Για αυτό το λέω, επειδή δεν το ξέρω. Δηλαδή άλλο αν έκαναν προσωπική επίθεση στον Σωτήρη Τσαφούλια και είπαν “είσαι αμόρφωτος που υποστηρίζεις ότι δεν πρέπει να γίνεται”.

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Ο Σωτήρης Τσαφούλιας με την κόρη του, Δέσποινα.

Μπορούμε να διαφωνήσουμε πολιτισμένα, ότι εγώ είμαι κατά της άμβλωσης, εσύ είσαι υπέρ και να το συζητήσουμε πολιτισμένα. Και άλλο να σου επιτεθώ προσωπικά, να σε χαρακτηρίσω για την άποψή σου. Γιατί αν υπήρξαν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, έχει ένα δίκιο ο Σωτήρης Τσαφούλιας να απαντάει με αυτόν τον τρόπο και να μιλάει για τα ονόματά τους.Γιατί θα μπορούσε να μην πει και τα ονόματά τους, να πει ότι “υπήρχαν άνθρωποι που εναντιώθηκαν σε αυτή μου την άποψη”. Για να το κάνει έτσι, φαντάζομαι ότι δέχτηκε προσωπικές επιθέσεις.

Δηλαδή αν δεν ήταν επίθεση (σ.σ της Ηλιάδη) στον Σωτήρη Τσαφούλια και ήταν η θέση της για την άμβλωση, που είναι σεβαστή θεωρώ από όλους μας η κάθε μία θέση. Απλά υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο που επίσης όλοι το σεβόμαστε και τα δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα, που επίσης όλοι τα σεβόμαστε», συμπλήρωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

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