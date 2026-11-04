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Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» συσχέτισε τα περιστατικά με την ταινία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του δημιουργού της.

Ο σκηνοθέτης κλήθηκε να καταθέσει στις αρχές, ενώ αντιμετώπισε κατηγορίες ότι η σύνδεση αυτή αποτελούσε τέχνασμα για τη διαφήμιση της ταινίας.

Σε διαφορετικό πλαίσιο, ο Σωτήρης Τσαφούλιας εξέφρασε την άποψη ότι ο θεσμός του γάμου μπορεί να περιορίσει τη σχέση ενός ζευγαριού.

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Μια απίστευτη ιστορία από την περίοδο που η ταινία «Έτερος Εγώ» προβαλλόταν στους κινηματογράφους αποκάλυψε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, μιλώντας στο vidcast, Rainbow Mermaids.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος αναφέρθηκε στην πραγματική εγκληματική υπόθεση που συνδέθηκε με την ταινία του, αποκαλύπτοντας πως ένας άνθρωπος πραγματοποιούσε απόπειρες δολοφονίας εναντίον οδηγών ταξί, έχοντας τραυματίσει θανάσιμα έναν και σκοτώσει έναν δεύτερο.

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Όπως εξήγησε, η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν η Αγγελική Νικολούλη, μέσα από την εκπομπή της «Φως στο Τούνελ», συνέδεσε το περιστατικό με την ταινία «Έτερος Εγώ», η οποία εκείνη την περίοδο προβαλλόταν στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Όπως εξήγησε, η αναφορά της Αγγελικής Νικολούλη στην ταινία, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», τον αιφνιδίασε και τον έκανε να επικοινωνήσει με τον τηλεοπτικό σταθμό, σχολιάζοντας: «Ισχύει ότι το “Έτερος Εγώ” συνδέθηκε με ένα πραγματικό έγκλημα. Υπήρχε ένας άνθρωπος που πυροβολούσε, έκανε απόπειρες δολοφονίας εναντίον οδηγών ταξί. Είχε τραυματίσει έναν θανάσιμα και νομίζω ότι σκότωσε τον δεύτερο. Αργότερα έγινε μία εκπομπή της φίλης μου της Αγγελικής Νικολούλη και κάπως στο τέλος του “Φως στο Τούνελ” συνδύασε την ταινία μου παιζόταν τότε στους κινηματογράφους με το περιστατικό. Εγώ δεν την ήξερα τότε την Αγγελική, απλά πήρα τον Alpha, πανικόβλητος και θυμωμένος ότι πρώτα απ’ όλα δίνεται spoiler και δεύτερον από πού και έως πού; Με πήρε η ίδια τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν είναι τυχαία η σύνδεση, αφήνει μηνύματα παρόμοια με την ταινία. Με φώναξαν μετά σε μία κατάθεση να δώσω μία περιγραφή. Όταν αυτό μετά βγήκε, πετάχτηκαν κάποιοι και έσπευσαν να προδιαγράψουν ότι όλο αυτό εγώ το κάνω για διαφήμιση για να ανέβει η ταινία».

Τσαφούλιας: Ο γάμος γίνεται φυλακή

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Τσαφούλιας εξέφρασε τις απόψεις του για τον γάμο, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι μπορεί να περιορίσει τη σχέση ενός ζευγαριού.

Όπως ανέφερε, δεν κατανοεί την ανάγκη θεσμικής ή θρησκευτικής επικύρωσης της αγάπης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά στο μέλλον: «Ο γάμος γίνεται φυλακή, γιατί αφενός ο τρόπος που είναι φτιαγμένος σε δένει με έναν τρόπο που είναι νομικός, θρησκευτικός και κοινωνικός, επιβάλλει ένα μοτίβο συμπεριφοράς, κάτι που αρχίζει και φθείρει το ζευγάρι. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η αγάπη και η σχέση δύο ανθρώπων, που το έχω κάνει και θα το ξαναέκανα με τον κατάλληλο άνθρωπο, χρειάζεται επικύρωση αρχής, Θεού ή ανθρώπου».