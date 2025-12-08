«Πώς θα μπούμε; Σκάβοντας. Είναι τόσο παλαβό αυτό που πάμε να κάνουμε που μπορεί και να τα καταφέρουμε».

Ένα πρωινό όπως όλα τα άλλα, σε ένα κατάστημα τράπεζας, που δεν προμηνύει στο ελάχιστο όσα έχουν συμβεί. Μέχρι τη στιγμή που ένας υπάλληλος ανοίγει το θησαυροφυλάκιο και μένει εμβρόντητος. Το μόνο που ψελλίζει είναι «Οι θυρίδες!». Γιατί αυτό που αντικρύζει, είναι άδειες από το πολύτιμο περιεχόμενο τους θυρίδες και μία τρύπα ψηλά στον τοίχο που οδηγεί σε λαγούμι. Ναι, ο συναγερμός «χτύπησε» δύο φορές μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά ο διευθυντής με τους αστυνομικούς που έσπευσαν επί τόπου, δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης.

Ευαγγελία Μουμούρη – COSMOTE TV «ΡΙΦΙΦΙ»

Αμέσως μετά, σε άλλο χρόνο, μία γυναίκα μόνη σε ένα ζαχαροπλαστείο, ακριβώς απέναντι από την τράπεζα. Με βλέμμα άδειο, δοκιμάζει την πάστα αμυγδάλου που έχει μπροστά της και σπρώχνει το πιατάκι. Πληρώνει τον νεαρό σερβιτόρο, τον οποίο ευχαριστεί ευγενικά και φεύγει. Η αινιγματική αυτή φιγούρα είναι η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη), πρόσωπο-κλειδί και εγκέφαλος της ληστείας, την οποία άρχισε να εξυφαίνει μετά την τραγική απώλεια του μικρού παιδιού και του άνδρα της (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης). Όπως μαθαίνουμε, πηγαίνει κάθε μέρα στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο, κάνει την ίδια πάντα παραγγελία -μία πάστα αμυγδάλου- την οποία μόλις που αγγίζει και μετά από λίγο αποχωρεί.

Με αυτές τις σκηνές ανοίγει ο Σωτήρης Τσαφούλιας την αφήγηση στην νέα σειρά έξι επεισοδίων της COSMOTE TV «Ριφιφί», σε σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, που κάνει πρεμιέρα στις 15 Δεκεμβρίου.

Η HuffPost ήταν στην ειδική προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του σκηνοθέτη και των πρωταγωνιστών και παρακολούθησε την αρχή μιας περιπέτειας που παρότι εμπνευσμένη από τη μεγάλη ληστεία της Τράπεζας Εργασίας επί της οδού Καλλιρόης το 1992, ουδεμία σχέση έχει με τα τυπικά heist του είδους.

Στο «Ριφιφί», μια ιστορία βαθιά ανθρώπινη, ανέλπιστα συγκινητική, διανθισμένη με απολαυστικές κωμικές στιγμές, δεν πρωταγωνιστούν τύποι που ληστεύουν λαμπερά καζίνο και βασιλικά νομισματοκοπεία, αλλά άνθρωποι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στην άκρη του γκρεμού και δεν έχουν πια να χάσουν τίποτα.

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ευαγγελία Μουμούρη, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Δήμος Γιγαντάκης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος. COSMOTE TV «ΡΙΦΙΦΙ»

Η Όλγα και οι 7 υπέροχοι συνεργοί της

Η Όλγα, η οποία εργάζεται σε εταιρεία ύδρευσης -έχει τη σημασία του στην πλοκή της υπόθεσης- αναζητά πρόσωπα που «το σύστημα έχει τσακίσει» όπως την ίδια. Και εντοπίζει τον θλιμμένο Νίκο (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος), ο οποίος έχει χάσει την αγαπημένη του γυναίκα και απειλείται με έξωση, τον Μιχάλη (Προμηθέας Αλειφερόπουλος), που εκτίει ποινή φυλάκισης για χρέη και τον Βάκη (Πάνος Βλάχος) που θέλει να ζήσει τη ζωή του -«να βαράει η αδρεναλίνη κόκκινο», όπως λέει- το πατρικό σπίτι του οποίου κατάσχεται λόγω οφειλών από ιατρικές δαπάνες. Στο πλευρό της βρίσκεται επίσης ο Μανώλης (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης), συνέταιρος του εκλιπόντα συζύγου της και αφοσιωμένος φίλος της, που βλέπει την «μάντρα» τους να κινδυνεύει με κλείσιμο, ενώ στην παρέα προστίθενται ο Αντώνης και ο Αργύρης, δύο απίθανοι παιδικοί φίλοι (Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Δήμος Γιγαντάκης -οι σκηνές των οποίων είναι χωρίς υπερβολή σπαρταριστές-, αλλά και ο Θέμης (Αχιλλέας Ζέρβας), ο νεαρός σερβιτόρος με το γλυκό βλέμμα και το χαρακτηριστικό τραύλισμα.

Μεγάλο ατού οι εξαιρετικές ερμηνείες (όλων)

Γυρισμένη σε τέσσερα σημεία τις Αττικής, η σειρά ανασυστήνει πιστά την Αθήνα των 90s -από τα έπιπλα, τα ρούχα, τις κομμώσεις και τα μικροαντικείμενα (βλέπε, τάπερ), μέχρι τα λεωφορεία και τα ταξί. Όπως εξήγησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας μετά το τέλος της προβολής, είναι πολύ πιο δύσκολη μία ιστορία που διαδραματίζεται το 1992 ή το 1995 από μία σειρά του 1800-1900. «Το στοίχημα ήταν να μην χάσει η σειρά την επαφή με το σύμπαν της», σημείωσε, προσθέτοντας όσον αφορά τα τούνελ, ότι τα γυρίσματα έγιναν σε αληθινά φρεάτια, με τη συνδρομή σπηλαιολόγων. Χαρακτήρισε δε, τον Πάνο Βλάχο «Έλληνα Τομ Κρουζ», επειδή έκανε όλες τις σκηνές κασκαντέρ μόνος του, ενώ αποκάλυψε ότι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης όντας κλειστοφοβικός είχε ένα άγχος με τα λαγούμια, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά.

Πέρα από το σενάριο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, την κινηματογραφικών προδιαγραφών παραγωγή, το μεγάλο ατού του «Ριφιφί» είναι αναμφίβολα οι ερμηνείες. Η σειρά ευτύχησε στο καστ: Όλοι οι ηθοποιοί, μηδενός εξαιρουμένου, ακόμη και στους μικρότερους ρόλους –Άρης Λεμπεσόπουλος, Άννα Μενενάκου, Έλη Δρίβα– είναι εξαιρετικοί. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος ο Τσαφούλιας -ο οποίος υπογράφει ως φαίνεται την καλύτερη μέχρι τώρα σειρά του- «Όλο δικό τους είναι!».

