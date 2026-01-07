Η COSMOTE TV καλωσορίζει το 2026 με τη νέα σειρά από το σύμπαν του Star Trek, το «Star Trek: Starfleet Academy». Η σειρά, με τη βραβευμένη με Όσκαρ Χόλι Χάντερ (The Piano) και τον Πολ Τζιαμάτι (Sideways, The Holdovers), ακολουθεί μια νεαρή ομάδα δοκίμων που ενώνονται για να επιδιώξουν ένα κοινό όνειρο – να γίνουν οι επόμενοι αξιωματικοί του Starfleet. Από τις πρεμιέρες του μήνα, ξεχωρίζει και ο 8ος κύκλος του «The Rookie», που φέρνει νέες υποθέσεις και δοκιμασίες στους νεοσύλλεκτους του αστυνομικού σώματος του Λος Άντζελες.

Στις νέες αφίξεις του Ιανουαρίου συγκαταλέγεται, επίσης, το «Best Medicine» που είναι βασισμένο στην αρχική βρετανική εκδοχή «Doc Martin» (2004–2022), η σειρά φαντασίας «The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin», η νέα δραματική κομεντί του BBC «Waiting for the Out», καθώς και το «Goolagong», που αφηγείται την ιστορία της Αυστραλής θρύλου του τένις, Ιβόν Γκουλαγκόνγκ. Με νέα σεζόν επιστρέφει η αστυνομική σειρά εποχής «Miss Scarlet & The Duke» (6ος κύκλος) με την Κέιτ Φίλιπς (Peaky Blinders), καθώς και το «School Spirits» με τον 3ο κύκλο να μπαίνει σε ακόμα πιο σκοτεινά μονοπάτια.

Τα highlights του Ιανουαρίου:

Waiting for the Out

Ο καθηγητής Νταν αποφασίζει να διδάξει φιλοσοφία σε μια φυλακή. Μέσα από τη δουλειά του, αρχίζει να «σκαλίζει» το ταραγμένο παρελθόν του… και βιώνει μια προσωπική κρίση που απειλεί το μέλλον του ίδιου και της οικογένειάς του. Το 1ο επεισόδιο είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV. Νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα στις 23:00, στο COSMOTE SERIES HD.

The Rookie (8η σεζόν)

COSMOTE TV – The Rookie

Η σειρά συνεχίζει να ακολουθεί τον Τζον Νόλαν, τον μεγαλύτερο σε ηλικία νεοσύλλεκτο στο αστυνομικό σώμα του Λος Άντζελες, καθώς αντιμετωπίζει απαιτητικές δοκιμασίες που δοκιμάζουν τις σχέσεις του με τους συναδέλφους. Ο νέος κύκλος θα εξερευνήσει τις ανοιχτές υποθέσεις από το τέλος της 7ης σεζόν, όπως η διαφυγή του Όσκαρ Χάτσινσον, η απειλή της Μόνικα Στίβενς και οι εξελίξεις στη σχέση της Λούσι Τσεν και του Τιμ Μπράντφορντ. Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Τετάρτη 7/1, 22:00, COSMOTE SERIES HD.

Best Medicine

Η σειρά ακολουθεί έναν κορυφαίο χειρουργό που εγκαταλείπει την καριέρα του στη Βοστώνη και μετακομίζει σε ένα γραφικό χωριό για να εργαστεί ως γενικός γιατρός. Καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στην κοινότητα, παλεύει με μια εξουθενωτική φοβία, αλλά και βαθιά ριζωμένα ψυχολογικά ζητήματα. Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Πέμπτη 8/1, 21:05, COSMOTE SERIES HD.

Goolagong

COSMOTE TV – Goolagong

Η σειρά εξερευνά πώς η Γκουλαγκόνγκ, από ένα οκτάχρονο κορίτσι που παρακολουθούσε τένις, έφτασε να κατακτήσει δεκατέσσερις τίτλους Grand Slam, αμφισβητώντας τα φυλετικά στερεότυπα και ενώνοντας μια ολόκληρη χώρα. Η σειρά εστιάζει, επίσης, στο πώς βρήκε τη δύναμη να χαράξει τη δική της πορεία στο άθλημα, καθώς και στην πολύπλοκη σχέση της με τον προπονητή της, Βικ Έντουαρντς. Πρεμιέρα: Σάββατο 10/1, 23:00, COSMOTE SERIES HD.

Miss Scarlet & The Duke (6η σεζόν)

COSMOTE TV- Miss Scarlet & The Duke

Στη νέα σεζόν, η σχέση της Ελάιζα με τον με τον Αλεξάντερ Μπλέικ εμβαθύνει, ενώ νέα πρόσωπα και ισορροπίες στο Scotland Yard φέρνουν ανατροπές. Παράλληλα, η Ελάιζα συνεχίζει να παλεύει ως γυναίκα ντετέκτιβ σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αγγλία: Δευτέρα 13/1, 22:00, COSMOTE SERIES HD.

Star Trek: Starfleet Academy

Μια νέα τάξη δοκίμων στο Starfleet Academy, που ανοίγει ξανά μετά από χρόνια, ξεκινά σκληρή εκπαίδευση. Υπό το άγρυπνο και απαιτητικό βλέμμα των εκπαιδευτών τους, ανακαλύπτουν τι χρειάζεται για να γίνουν αξιωματικοί του Starfleet, καθώς βιώνουν φιλίες, αντιπαλότητες, έρωτες, αλλά έρχονται και αντιμέτωποι με έναν νέο εχθρό που απειλεί τόσο την Ακαδημία όσο και την ίδια την Ομοσπονδία. Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Παρασκευή 16/1, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, με διπλό επεισόδιο.

The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin

Η σειρά βασίζεται στα μυθιστορήματα του Στίβεν Ρ. Λάουχιντ και αποτελεί μια αναδιατύπωση του μύθου του Αρθούρου, όχι στον ύστερο Μεσαίωνα των ιπποτών, αλλά στον απόηχο μιας ρωμαιοκρατούμενης Βρετανίας. Καθώς οι πολέμαρχοι ορίζουν την μοίρα της χώρας και η μαγεία αρχίζει να εξαφανίζεται, ο νεαρός και διχασμένος Μέρλιν μπλέκεται σε πολιτικές ίντριγκες, αρχαία ξόρκια και προφητείες. Πρεμιέρα: Παρασκευή 23/1, με όλα τα επεισόδια μαζί, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

School Spirits (3η σεζόν)

Η νέα σεζόν βρίσκει τη Μάντυ (Πέιτον Λιστ – Cobra Kai) να προσπαθεί να συνηθίσει την επιστροφή της στη ζωή, ενώ παράλληλα τη στοιχειώνουν οράματα από το παρελθόν. Την ίδια στιγμή ο Σάιμον, ερευνά παράξενα περιστατικά που συνέβησαν στο σχολείο, προσπαθώντας να καταλάβει γιατί το Split River κρύβει τόσους θανάτους και τόσα μυστικά. Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική, με τριπλό επεισόδιο: Παρασκευή 29/1, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Πέντε ακόμα σειρές έρχονται τον Ιανουάριο στην COSMOTE TV

Η ατζέντα του μήνα περιλαμβάνει 5 ακόμα σειρές που κάνουν πρεμιέρα ή επιστρέφουν με νέους κύκλους. Μεταξύ αυτών, το «Hype», μία νεανική σειρά που ακολουθεί τρεις φίλους που προσπαθούν να αναδειχθούν στη rap σκηνή της Ιταλίας (όλα τα επεισόδια ήδη διαθέσιμα On Demand), και η βραβευμένη με BAFTA σειρά του BBC «Call the Midwife» που έρχεται με την 15η σεζόν (Τετάρτη 14/1, 20:55, COSMOTE SERIES HD). Πρεμιέρα θα κάνει επίσης, το θρίλερ «Imposter» (Σάββατο 10/1, 22:00, COSMOTE SERIES HD), το 2ο επεισόδιο της 4ης σεζόν της γαλλικής αστυνομικής σειράς «Traveller» (Κυριακή 11/1, 23:00, COSMOTE SERIES HD), καθώς και η 9η σεζόν του «Art of Crime» που έρχεται με νέες υποθέσεις εγκλημάτων (Σάββατο 31/1, 23:00, COSMOTE SERIES HD).