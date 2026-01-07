O Χιου Τζάκμαν εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα, στο πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας «The Death of Robin Hood».

Η ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του έτους σε ημερομηνία που μένει να ανακοινωθεί, αποτελεί μια νέα σκοτεινή ανάγνωση του κλασικού αγγλικού μύθου. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μίχαελ Σαρνόσκι.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας: «Παλεύοντας με τις σκιές του παρελθόντος του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών (Τζάκμαν), βρίσκεται βαριά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Η σωτηρία του έρχεται από τα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, την οποία υποδύεται η Τζόντι Κόμερ, προσφέροντάς του μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση».

Στο καστ είναι επίσης οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Μουράι Μπάρτλετ και Νόα Τζουπ.

Ο Τζάκμαν εμφανίζεται αυτή τη περίοδο στο πλευρό της Κέιτ Χάντσον στην ταινία «Song Sung Blue», ενώ παράλληλα, πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Sheep Detectives», που αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, The Hollywood Reporter