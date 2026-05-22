Θερμή υποδοχή επεφύλαξε το κοινό του Φεστιβάλ Καννών για την ταινία «La Bola Negra» με πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ, η οποία έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαίου, και απέσπασε χειροκρότημα διάρκειας 20 λεπτών στο Grand Théâtre Lumière.

Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού για την ταινία που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ -με διεθνή τίτλο «The Black Ball»-, έφτασε πολύ κοντά στο ιστορικό ρεκόρ επευφημιών στις Κάννες, το οποίο κατέχει ακόμη μία ισπανική παραγωγή: ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο με τον «Λαβύρινθο του Πάνα», το οποίο είχε γνωρίσει αποθέωση διάρκειας 22 λεπτών το 2006.

A 20-minute ovation for ‘La Bola Negra’ at #Cannes2026



Penélope Cruz is supported by her co-stars as they take in all the emotions and applause pic.twitter.com/DgFxWF002q — Deadline (@DEADLINE) May 21, 2026

Los Javis’s Spanish film 'La Bola Negra’ received a 20-minute standing ovation at the 2026 Cannes Film Festival. The longest of the year. pic.twitter.com/2FaFBHMuHC May 21, 2026

Η ταινία των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι συγκίνησε ιδιαίτερα το κοινό των Καννών, καθώς αφηγείται την ιστορία τριών ανδρών που ζουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους -το 1932, το 1937 και το 2017- και συνδέονται μέσα από τα τελευταία έργα του σπουδαίου Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Κατά τη διάρκεια της αποθέωσης, οι δύο δημιουργοί ανέβηκαν στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Αμπρόσι δήλωσε: «Σε όλους όσοι πιστεύουν ότι θα κάνουμε πίσω στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, έχω άσχημα νέα», ενώ η Κρουζ ξέσπασε σε κλάματα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «το La Bola Negra αφηγείται τις αλληλένδετες ιστορίες τριών ανδρών σε τρεις διαφορετικές εποχές. Τρεις ζωές βαθιά συνδεδεμένες μέσα από τη σεξουαλικότητα και την επιθυμία, τον πόνο και την κληρονομιά, αλλά και μέσα από ένα από τα τελευταία ανολοκλήρωτα έργα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα».

“La bola negra”, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, deslumbra en su première mundial del Festival de Cannes y lo estábamos deseando ❤️



Aquí un trocito que nos ha regalado Movistar Plus #Cannes2026 pic.twitter.com/83oYnKIvMj May 21, 2026

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης, ο μουσικός Guitarricadelafuente, ο Μιγκέλ Μπερναρντό, καθώς και η Γκλεν Κλόουζ, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν οι Κάλβο και Αμπρόσι μαζί με τον Αλμπέρτο Κονεχέρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το «La Bola Negra» αποτελεί την τρίτη ισπανική ταινία που συμμετέχει φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών.

Με πληροφορίες από Deadline

