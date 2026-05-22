Θερμή υποδοχή επεφύλαξε το κοινό του Φεστιβάλ Καννών για την ταινία «La Bola Negra» με πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ, η οποία έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαίου, και απέσπασε χειροκρότημα διάρκειας 20 λεπτών στο Grand Théâtre Lumière.

Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού για την ταινία που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ -με διεθνή τίτλο «The Black Ball»-, έφτασε πολύ κοντά στο ιστορικό ρεκόρ επευφημιών στις Κάννες, το οποίο κατέχει ακόμη μία ισπανική παραγωγή: ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο με τον «Λαβύρινθο του Πάνα», το οποίο είχε γνωρίσει αποθέωση διάρκειας 22 λεπτών το 2006.

Advertisement
Advertisement

Η ταινία των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι συγκίνησε ιδιαίτερα το κοινό των Καννών, καθώς αφηγείται την ιστορία τριών ανδρών που ζουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους -το 1932, το 1937 και το 2017- και συνδέονται μέσα από τα τελευταία έργα του σπουδαίου Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Κατά τη διάρκεια της αποθέωσης, οι δύο δημιουργοί ανέβηκαν στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Αμπρόσι δήλωσε: «Σε όλους όσοι πιστεύουν ότι θα κάνουμε πίσω στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, έχω άσχημα νέα», ενώ η Κρουζ ξέσπασε σε κλάματα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «το La Bola Negra αφηγείται τις αλληλένδετες ιστορίες τριών ανδρών σε τρεις διαφορετικές εποχές. Τρεις ζωές βαθιά συνδεδεμένες μέσα από τη σεξουαλικότητα και την επιθυμία, τον πόνο και την κληρονομιά, αλλά και μέσα από ένα από τα τελευταία ανολοκλήρωτα έργα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα».

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης, ο μουσικός Guitarricadelafuente, ο Μιγκέλ Μπερναρντό, καθώς και η Γκλεν Κλόουζ, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν οι Κάλβο και Αμπρόσι μαζί με τον Αλμπέρτο Κονεχέρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το «La Bola Negra» αποτελεί την τρίτη ισπανική ταινία που συμμετέχει φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών.

Βιν Ντίζελ για την προβολή του «Fast and the Furious» στις Κάννες: Το εμπορικό σινεμά δεν αποτελεί κατώτερη μορφή τέχνης

Με πληροφορίες από Deadline

Advertisement