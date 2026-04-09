Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την τελευταία σκηνοθετική δουλειά της Ολίβια Γουάιλντ, με τίτλο «The Invite» από την Α24, ενώ μαζί της είναι οι Πενέλοπε Κρουζ, Σεθ Ρόγκεν και Έντουαρντ Νόρτον.

Η ταινία αποτελεί remake της ισπανικής «The People Upstairs» και επικεντρώνεται σε δύο ζευγάρια. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο Joe και η Angela βρίσκονται πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, και η αποψινή βραδιά μπορεί να είναι αυτή η στιγμή που όλα θα καταρρεύσουν. Δυστυχώς, οι γείτονές τους από τον πάνω όροφο πρόκειται να έρθουν για δείπνο, και όλα όσα μπορούν να πάνε στραβά, πηγαίνουν ακόμα χειρότερα».

Advertisement

Advertisement

Η ταινία «The People Upstairs» του Ισπανού σεναριογράφου και σκηνοθέτη Σεσκ Γκέι, κυκλοφόρησε το 2020 και έλαβε πέντε υποψηφιότητες στα βραβεία Γκόγια.

Από την άλλη, το remake της Γουάιλντ απέσπασε 91% θετικές κριτικές από 32 αξιολογήσεις μετά την πρεμιέρα της στο Sundance Film Festival, ενώ πολλοί κριτικοί της χαρακτήρισαν ως «απολαυστική με ωμή ειλικρινεία».

Σε σενάριο των Γουίλ Μακκόρμακ και Ρασίντα Τζόουνς, το «The Invite» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από Deadline, The Hollywood Reporter