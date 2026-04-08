Ο «Μαγγελάνος» του Λαβ Ντίαζ -με εικόνες εκπληκτικής ομορφιάς, αλλά και βίας- που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2025- και «Solo Mio» των Τσαρλς Κίναν και Ντάνιελ Κίναν, μια ρομαντική κομεντί για την αγάπη, την απώλεια και τις δεύτερες ευκαιρίες.

Αυτές είναι οι δύο ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την πασχαλινή εβδομάδα.

Μαγγελάνος

Ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ενσαρκώνει τον θαλασσοπόρο του 16ου αιώνα Φερδινάνδο Μαγγελάνο (1480-1521), ο οποίος ηγείται μιας επικίνδυνης αποστολής με στόχο να χαρτογραφήσει άγνωστα νερά και να αποδείξει ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο πίστευε η κοινωνία της εποχής.

Ο φιλόδοξος Πορτογάλος πλοηγός επαναστατεί ενάντια στην εξουσία του βασιλιά ο οποίος δεν υποστηρίζει το όνειρό του να ανακαλύψει τον κόσμο και πείθει το ισπανικό στέμμα να χρηματοδοτήσει την τολμηρή του αποστολή προς τις χώρες της Ανατολής.

Το ταξίδι είναι εξαντλητικό πέρα από κάθε προσδοκία, με την πείνα και την ανταρσία να ωθούν το πλήρωμα στα όριά του. Φτάνοντας στα νησιά του Μαλαισιανού Αρχιπελάγους, η νοοτροπία του Μαγγελάνου αλλάζει. Γίνεται εμμονικός με την κατάκτηση και τον προσηλυτισμό, γεγονός που πυροδοτεί βίαιες εξεγέρσεις πέρα από τον έλεγχό του. Αυτός δεν είναι ο μύθος του Μαγγελάνου, αλλά η αλήθεια του ταξιδιού του.

Συμπρωταγωνιστούν Άντζελα Ασεβέδο, Αμάντο Αρτζέι Μπαμπόν. Η νέα ταινία του Φιλιππινέζου Λαβ Ντίαζ -μία ωμή καταγραφή της βαρβαρότητας με την οποία οι μεγάλοι εξερευνητές της εποχής των ανακαλύψεων κατέκτησαν τους νέους κόσμους και συγχρόνως μια συγκινητική ελεγεία για το χαμένο προαποικιακό παρελθόν- έρχεται στις αίθουσες την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου.

Solo Mio

Ο Ματ αποταμίευε χρήματα για να πραγματοποιήσει τον γάμο των ονείρων της αγαπημένης του και να σχεδιάσει ένα πολυτελές ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία. Από τoυς αμπελώνες της Τοσκάνης μέχρι τους δρόμους της Ρώμης, ο γάμος και ο μήνας του μέλιτος υποτίθεται ότι θα ήταν η αρχή μιας ζωής γεμάτης αγάπη.

Όταν η αρραβωνιαστικιά του Χέδερ δεν εμφανίζεται όμως στην εκκλησία, σκέφτεται να ακυρώσει το ταξίδι του μέλιτος, αλλά η ιδέα να επιστρέψει σπίτι με τους φίλους και την οικογένεια να τον λυπούνται είναι ανυπόφορη. Αποφασίζει αυθόρμητα να ταξιδέψει μόνος, ελπίζοντας ότι η αλλαγή παραστάσεων θα τον βοηθήσει να ηρεμήσει. Στην πορεία, γνωρίζει τη Τζία, μια χαμογελαστή Ιταλίδα που τον βοηθά να ξαναβρεί την πίστη στην πιθανότητα της αληθινής ευτυχίας.

Μια ιστορία για την αγάπη, την απώλεια και τις δεύτερες ευκαιρίες, με τον Κέβιν Τζέιμς, τον Κιμ Κόουτς, την Νικόλ Γκριμάουντο, την Άλισον Χάνιγκαν, αλλά και τον Αντρέα Μποτσέλι σε γκεστ εμφάνιση. Στους κινηματογράφους τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου.

