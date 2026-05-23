Ο Μικ Τζάγκερ των Rolling Stones υποδύεται έναν φαροφύλακα στη νέα ταινία της Άλιτσε Ρορβάχερ, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο ιταλικό νησί Στρόμπολι.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ταινία με τίτλο «Three Incestuous Sisters», αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Time Traveler’s Wife» της Όντρεϊ Νιφενέγκερ, που κυκλοφόρησε το 2005.

Ο Τζάγκερ έφτασε στο νησί για τα γυρίσματα και φωτογραφήθηκε κατά την άφιξή του στο Στρόμπολι.

Η Ιταλίδα σκηνοθέτις, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή μετά την επιτυχία που γνώρισε η ταινία «Happy as Lazzaro», καθώς απέσπασε το βραβείο καλύτερου σεναρίου στις Κάννες το 2018, αλλά και με την επόμενη ταινία της το 2023, «La Chimera», με πρωταγωνιστή τον Τζος Ο’ Κόνορ, πραγματοποιεί με το «Three Incestuous Sisters» το αγγλόφωνο σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Η νέα της ταινία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα από τα «παραμύθια» της Νιφενέγκερ με θέμα τρεις αδελφές, ερωτευμένες με τον γιο ενός φαροφύλακα, τον οποίο υποδύεται ο Τζος Ο’Κόνορ. Στο καστ είναι επίσης οι, Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι Μπάκλεϊ και Σίρσα Ρόναν.

Ο Τζάγκερ έχει εμφανιστεί περιστασιακά σε αρκετές ταινίες, με πρωταγωνιστικούς ρόλους στα «Performance» και «Ned Kelly» (και τα δύο το 1970), καθώς και με μικρότερους ρόλους στο sci-fi φιλμ «Freejack» (1992), στη διασκευή του θεατρικού έργου «Bent» (1997) και στη ταινία «The Man from Elysian Fields» (2001).

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν πρόσφατα την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, «Foreign Tongues», το οποίο θα περιλαμβάνει 14 νέα τραγούδια και θα είναι διαθέσιμο από τις 10 Ιουλίου.

Με πληροφορίες από The Guardian, Variety