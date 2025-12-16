Η Τζούντι Ντεντς εκπλήρωσε το «όνειρό» της να μοιραστεί τη σκηνή με τον Μικ Τζάγκερ χάρη σε μια απροσδόκητη εμφάνιση του θρύλου της ροκ κατά τη διάρκεια μίας θεατρικής περφόρμανς. Η σπουδαία ηθοποιός εμφανίστηκε μαζί με τον παρουσιαστή Γκάιλς Μπράντρεθ στο Θέατρο Σόντχαϊμ σε μία βραδιά με αφηγήσεις και ανέκδοτα από τον κόσμο του θεάτρου, με τίτλο «Τι είναι το θεατρικό έργο; Ποιος είναι ο ρόλος;».

Την επί σκηνής συνάντηση ενορχήστρωσε ο παρουσιαστής, ο οποίος είπε ότι «ήταν απόλυτη έκπληξη» για την ηλικίας 91 ετών Ντέιμ Τζούντι, η οποία φορούσε μία μπλούζα που έγραφε «Ροκ εν Ρολ».

«Εργάζομαι στο θέατρο εδώ και σχεδόν 60 χρόνια και δεν έχω ξαναζήσει στιγμή σαν κι αυτή», ανέφερε ο Γκάιλς Μπράντρεθ. «Σαν έκπληξη, κάλεσα τον Σερ Μικ Τζάγκερ στη σκηνή στο τέλος του show μας. Είναι ένας εορτασμός της καριέρας της και κάνουμε την παράσταση μαζί κατά διαστήματα εδώ και εννέα χρόνια», εξήγησε.

«Από τον Λόρενς Ολίβιε μέχρι τον Τζόνι Ντεπ, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο μέχρι τον Κλιντ Ίστγουντ, έχει συνεργαστεί με όλους τους. Αλλά μου είπε κάποτε ότι το όνειρό της ήταν να μοιραστεί τη σκηνή με τον Μικ Τζάγκερ. Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ πριν. Μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα», υπογράμμισε.

Ο Μπράντρεθ κράτησε το μυστικό. «Η εμφάνισή του Μικ Τζάγκερ ήταν απόλυτη έκπληξη. Είπα μόνο σε ένα άτομο στο θέατρο ότι θα ερχόταν. Όταν επικοινώνησα μαζί του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και του είπα ότι ήταν ένα όνειρο της Τζούντι, είπε αμέσως “Θα είμαι εκεί!”».

«Ο Μικ Τζάγκερ μίλησε για την καριέρα και την καλλιτεχνική ποιότητα της Τζούντι. Εκείνη ανταπέδωσε το κομπλιμέντο απαγγέλλοντάς του ένα ερωτικό ποίημα του 17ου αιώνα – Ο Χωρισμός του Μάικλ Ντρέιτον», συμπλήρωσε ο Γκάιλς Μπράντρεθ.