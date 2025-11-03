Ο Μικ Τζάγκερ, ο θρυλικός τραγουδιστής των Rolling Stones, έκανε τριήμερες διακοπές στα Χανιά.

Το zarpanews.gr τον συνάντησε στο Ενετικό Λιμάνι κατά την αναχώρησή του.

Ο Μικ Τζάγκερ στα Χανιά (Πηγή: zarpanews)

Δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ο Μικ Τζάγκερ περιηγήθηκε στην Αρχαία Ελεύθερνα και στην ανασκαφή στον λόφο Καστέλι, χαρακτηρίζοντας πολύ ενδιαφέρουσα την εμπειρία και φεύγοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Κρήτη.

Για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, ο 82χρονος τραγουδιστής απάντησε με χιούμορ ότι «είναι ακόμα εκεί» και σε ερώτηση αν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα δήλωσε πως δεν έχει άποψη επί του θέματος.

Το Σάββατο αιφνιδίασε τους επισκέπτες στην Αρχαία Ελεύθερνα, ενώ είχε πλήρη ξενάγηση στις βασιλικές, τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και το μουσείο, πριν γευματίσει σε τοπική ταβέρνα.

Την Κυριακή επισκέφθηκε ιδιωτικά την Αρχαία Κυδωνία, αποδεικνύοντας τις γνώσεις του για τον Μινωικό πολιτισμό, και το βράδυ δείπνησε στην παλιά πόλη.

