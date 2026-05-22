Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τα δύο αδέλφια που εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση με την διακίνηση ναρκωτικών και την απάτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών, κατηγορούνται για συμμετοχή στην υπό διερεύνηση υπόθεση εγκληματικής δράσης σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων.

Advertisement

Advertisement

Σήμερα απολογήθηκαν στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, όπου έκαναν λόγο για σκευωρία, χωρίς όμως να πείσουν.

Σύμφωνα με το neakriti, δεν κατέθεσε ο 43χρονος θείος των δύο αδελφών, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται.

Η διαδικασία της απολογίας του αναμένεται να καθοριστεί αύριο, Σάββατο από την ανακρίτρια.

Σε βάρος των τριών έχουν ασκηθεί κατηγορίες για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εκβιάσεις, απειλές, εκφοβισμοί, ξυλοδαρμοί, καταπατήσεις και φθορές περιουσιών, με φερόμενα θύματα κατοίκους χωριών κυρίως του Δήμου Αμαρίου.