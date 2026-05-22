Μετά από έξι μήνες αγωνίας για την οικογένειά του, ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός χθες Πέμπτη κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα από τα χωριά Φρες και Τζιτζιφές στον Αποκόρωνα Κρήτης.

Όπως εκτιμάται σχετικά με τα αίτια θανάτου, ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου έδωσε τέλος στη ζωή του, περνώντας θηλιά στον λαιμό του.

Advertisement

Advertisement

Από την πρώτη στιγμή, σε δηλώσεις του, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, σημείωσε ότι πρόκειται για τον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί. Την νεκροψία νεκροτομή ανέλαβε ο ιατροδικαστής Κρήτης Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση ήταν αυτά που δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Τη σορό εντόπισε βοσκός της περιοχής, ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στο συμπέρασμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο γεγονός ότι οι Αρχές οδηγήθηκαν σχεδόν άμεσα στο ότι πρόκειται για τον 33χρονο γιατρό, όπως και για την πιθανή αιτία θανάτου, συνηγόρησαν κάποια στοιχεία που βρέθηκαν στο χώρο.

Αναφορικά με το πως έδωσε τέλος στη ζωή του, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έδεσε ένα λεπτό καλώδιο στο λαιμό του, εξ ου και τα περί “βρόγχου” στη σχετική αναφορά ως αιτία θανάτου.

Αν και από την πρώτη στιγμή τονίστηκε ότι μετά από τουλάχιστον έξι μήνες, η σορός ήταν αποστεωμένη, υπήρξαν κάποια στοιχεία που οδηγούσαν στον 33χρονο και πάρθηκαν ως δείγμα DNA. Δίπλα του δε, βρέθηκαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, που είχε βρεθεί λίγο πιο μακριά, κοντά στο χωριό Φρε.

Τέλος, για το γεγονός ότι οι εθελοντικές διασωστικές ομάδες ή οι άνδρες της ΕΜΑΚ δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν, παρά το ότι ήταν κοντά στο δρόμο, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η βλάστηση ήταν τόσο πυκνή γύρω που με δυσκολία εντοπίστηκε ακόμη και χθες, παρά τις οδηγίες του κτηνοτρόφου που τον βρήκε.

Αυτό προφανώς απαντά και στο ότι δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρά το ότι κοντά υπάρχουν σπίτια και μία επιχείρηση εστίασης, ενώ και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου λειτουργήθηκε πριν από λίγες ημέρες.