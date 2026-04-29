Μία νεαρή παιδίατρος που κάνει το αγροτικό της στην Σάμο ξεσπά σε λυγμούς μετά από συνεχόμενες εφημερίες, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά άμεσα τονίζοντας ότι «δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

Πιο συγκεκριμένα, με βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ειδικευόμενη παιδίατρος δηλώνει ότι έχει καταρρεύσει σωματικά και ψυχικά έπειτα από πέντε συνεχόμενες ημέρες εφημερίας.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι φοβάται να φύγει από το νοσοκομείο, γιατί όταν το κάνει θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα της ζητήσουν να επιστρέψει για κάποιο συμβάν, κάτι που είναι ιδιαίτερα «ψυχοφθόρο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν προλαβαίνει καν να πάει στο δωμάτιό της να αλλάξει ρούχα, και να επιστρέψει στο νοσοκομείο.

Άδωνις Γεωργιάδης για το επίμαχο βίντεο: «Καμία υπερεργασία, πληρώθηκε κανονικά»

Ο υπουργός Υγείας, στο πρώτο του μήνυμα ανέφερε πως ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο βίντεο αλλά δεν έχει κανένα στοιχείο για τη νεαρή ειδικευόμενη παιδίατρο ώστε να παρέμβει και να εξακριβώσει τι έχει συμβεί.

Ταυτόχρονα, ο Α. Γεωργιάδης ζήτησε εάν θέλει η παιδίατρος να επικοινωνήσει μαζί του και κάλεσε όποιον γνωρίζει κάτι περισσότερο να τον ενημερώσει ώστε να την βοηθήσει.

Με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια σε βάρος του ΕΣΥ ενώ γνωστοποίησε πως ο Διοικητής του νοσοκομείου όπου βρισκόταν η γιατρός, στην Σάμο, έμεινε έκπληκτος από την ανάρτηση της νεαρής.

Η ανάρτηση του Α. Γεωργιάδη:

Advertisement

«Ως προς το βίντεο με την ειδικευόμενη ιατρό που προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στα social media. Πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μην μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ» έγραψε χαρακτηριστικά στην απάντησή του ο υπουργός Υγείας.

Advertisement

