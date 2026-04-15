Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Ομόνοιας 51χρονος, ο οποίος -εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του ως ιατρός- διακινούσε ιατρικές συνταγές για προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών αναφορικά με ιατρό, που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ιατρικών συνταγών προμήθειας ναρκωτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου συναντήθηκε με άλλο άτομο και οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 συνταγές ναρκωτικών δισκίων, που είχαν εκδοθεί από τον ίδιο τον γιατρό, τις οποίες διακινούσε σε άτομα στο κέντρο της Αθήνας έναντι χρηματικού ποσού.