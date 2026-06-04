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Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων προχώρησε το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Οχάιο (OSU) με περίπου 300 πρώην φοιτητές του. Οι ενάγοντες είχαν καταγγείλει τον πρώην γιατρό του ιδρύματος, Ρίτσαρντ Στράους, για σεξουαλική κακοποίηση που συνέβη πριν από αρκετές δεκαετίες.

Εξωδικαστική συμφωνία με σχεδόν 300 επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης σε αμερικανικό πανεπιστήμιο

Η συμφωνία, η οποία αφορά 279 θύματα, εγκρίθηκε από τη σύγκλητο του πανεπιστημίου έπειτα από μακροχρόνια δικαστική διαμάχη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι επιθέσεις έλαβαν χώρα κατά το διάστημα 1978-1998, οπότε και ο γιατρός αποχώρησε από την υπηρεσία του.

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The eight-year legal battle in the Southern District of Ohio has sought to get Ohio State to pay damages over allegations that it knew Dr. Richard Strauss was preying on students, the majority of whom were also athletes, but did nothing to stop him. https://t.co/Y9JOc7yzSC — NBC10 Boston (@NBC10Boston) June 4, 2026

«Η διαμεσολάβηση και η εμπιστευτικότητα εξακολουθούν να υφίστανται καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη εργάζονται για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών των συμφωνιών και επιπλέον πληροφορίες θα κοινοποιηθούν κατά περίπτωση», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση το πανεπιστημιακό ίδρυμα και ένας δικηγόρος των θυμάτων.

Τον Φεβρουάριο, το πανεπιστήμιο κατέληξε σε οκτώ επιπλέον συμφωνίες ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταγγελιών σε 304 και των αποζημιώσεων σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Στράους, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2005, ήταν ενταγμένος στο ιατρικό προσωπικό του αθλητικού τμήματος του πανεπιστημίου για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Έκθεση του 2019 που αναφερόταν στις διαπιστώσεις της έρευνας τόνιζε ότι ο Στράους είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τουλάχιστον 177 άνδρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων φοιτητές, και ότι το πανεπιστημιακό προσωπικό, που γνώριζε την κατάσταση, δεν είχε λάβει μέτρα.

A settlement was reached with 279 of the 280 men involved in pending litigation against the school >> https://t.co/zkRx9d0one — WSYX ABC 6 (@wsyx6) June 3, 2026

Η κακοποίηση περιλάμβανε θωπείες στα γεννητικά όργανα των φοιτητών και άλλες ενέργειες υπό το πρόσχημα της ιατρικής εξέτασης.

Η είδηση της διενέργειας έρευνας και των πορισμάτων της οδήγησαν περισσότερους από 500 πρώην φοιτητές να στραφούν νομικά κατά του πολιτειακού πανεπιστημίου του Οχάιο με το αιτιολογικό ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον Στράους και ότι το πανεπιστήμιο είχε επιδείξει σκοπίμως αδιαφορία.