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Οι γιατροί εφάρμοσαν επιτυχώς καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στο παιδί και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωση και τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του.

Το ΕΚΑΒ οργάνωσε επιχείρηση μεταφοράς του παιδιού με ασφάλεια σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στη Θεσσαλονίκη για την παροχή περαιτέρω νοσηλείας.

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Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (12/7) στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς περιέγραψε με ανάρτησή του στο Facebook ο συντονιστής διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής, Στάθης Κουλούρης.

Όπως ανέφερε, η ομάδα των υγειονομικών κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία από τις πιο απαιτητικές καταστάσεις, καθώς το παιδί υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Με συνεχείς προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), άψογη συνεργασία και επιμονή, οι γιατροί κατάφεραν τελικά να το επαναφέρουν στη ζωή.

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Στη συνέχεια, το 4χρονο διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε, ενώ οργανώθηκε άμεσα «Γέφυρα Ζωής» από το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στη Θεσσαλονίκη.

Η ανάρτηση του γιατρού:

«ΧΘΕΣ ΖΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ… Υπάρχουν εφημερίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ… Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών. Το μικρό παιδί έφτασε στα χέρια μας χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά από πνιγμό σε πισίνα.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο γύρω μας παρά μία και μοναδική αποστολή: να μη χαθεί αυτό το παιδί. Με ασταμάτητη ΚΑΡΠΑ, επιμονή, συνεργασία και πίστη, καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Διασωληνώσαμε και σταθεροποιήσαμε το παιδάκι, ενώ αμέσως στήθηκε μια πραγματική «Γέφυρα Ζωής» από το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει. Ευχόμαστε από καρδιάς το μικρό αγγελούδι να βγει νικητής και να επιστρέψει υγιές στην οικογένειά του. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές».