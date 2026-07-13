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Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή μετά από παρατεταμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά ανάλογων τραγικών συμβάντων με παιδιά σε πισίνες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας.

Αν και η νομοθεσία ορίζει αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας και συντήρησης για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, η διαρκής επίβλεψη από ενήλικες παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας για την αποτροπή τέτοιων ατυχημάτων.

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Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στη Θεσσαλονίκη ένα παιδί μόλις τεσσάρων ετών, το οποίο έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το παιδί, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ξέφυγε για ελάχιστο χρόνο από το οπτικό πεδίο των συγγενών του. Όταν οι δικοί του άνθρωποι αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και το έβγαλαν από το νερό, είχε ήδη υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου γιατροί και νοσηλευτές άρχισαν παρατεταμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. Έπειτα από αγωνιώδεις προσπάθειες κατάφεραν να επαναφέρουν το 4χρονο στη ζωή. Το παιδί διασωληνώθηκε και οργανώθηκε άμεσα «γέφυρα ζωής» για τη διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη, όπου παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Τρία παιδιά νεκρά σε πισίνες μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο

Το νέο περιστατικό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, επειδή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού σε πισίνα ενοικιαζόμενης κατοικίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, στις αρχές Ιουλίου. Το παιδί είχε ακολουθήσει τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στο σπίτι, και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Από τον Αύγουστο του 2025 έως σήμερα, τουλάχιστον τρία παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους σε πισίνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα περιστατικά που έχουν δημοσιοποιηθεί:

Τον Αύγουστο του 2025 ένα 4χρονο κοριτσάκι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων δωματίων στους Παξούς, περίπου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι της.

Τον Οκτώβριο του 2025 ένα αγοράκι πέντε ετών από την Ινδία πνίγηκε σε παιδική πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι της Σαντορίνης, ενώ στην πισίνα βρίσκονταν και μέλη της οικογένειάς του.

Στις αρχές Ιουλίου 2026 χάθηκε το 6χρονο αγοράκι στη Μεσσηνία. Επομένως, μέσα στους τελευταίους δύο μήνες έχει καταγραφεί ένας θάνατος παιδιού σε πισίνα και τώρα το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό της Καστοριάς, στο οποίο οι γιατροί κατόρθωσαν να επαναφέρουν το 4χρονο έπειτα από ανακοπή.

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Ο αριθμός αφορά τις περιπτώσεις που έχουν γίνει γνωστές δημοσίως και δεν αποτελεί ολοκληρωμένο επίσημο μητρώο αποκλειστικά για παιδικούς πνιγμούς σε πισίνες. Τα συνολικά στοιχεία, πάντως, παραμένουν ανησυχητικά: το 2025 καταγράφηκαν 373 θάνατοι σε δραστηριότητες αναψυχής στο νερό, ενώ τέσσερα από τα θύματα ήταν παιδιά. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως θάλασσες και όχι μόνο πισίνες.

Τι προβλέπεται για τις πισίνες των ξενοδοχείων

Οι πισίνες που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα δεν θεωρούνται απλώς μια πρόσθετη παροχή. Η λειτουργία τους υπάγεται σε συγκεκριμένες υγειονομικές και τουριστικές προϋποθέσεις.

Απαιτείται γνωστοποίηση της λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής μέσω του αρμόδιου πληροφοριακού συστήματος, ενώ στον φάκελο της επιχείρησης πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα τεχνικά και υγειονομικά δικαιολογητικά. Η διαδικασία γνωστοποίησης έχει αντικαταστήσει την παλαιότερη άδεια λειτουργίας, χωρίς όμως να καταργεί τις υποχρεώσεις ασφάλειας και ελέγχου. (Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών)

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Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

η παρακολούθηση και η καταγραφή της ποιότητας του νερού, η απολύμανση και η σωστή λειτουργία των φίλτρων, η ευδιάκριτη σήμανση του βάθους, η ύπαρξη σωστικών μέσων και φαρμακείου πρώτων βοηθειών, η ανάρτηση των κανόνων χρήσης, καθώς και η παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού όπου αυτή απαιτείται.

Ο ναυαγοσώστης πισίνας πρέπει να βρίσκεται σε πραγματική ετοιμότητα, να επιτηρεί τον χώρο ευθύνης του και να μην απασχολείται παράλληλα σε άσχετες εργασίες. Η απαίτηση και ο αριθμός των ναυαγοσωστών συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, τη δυναμικότητα του καταλύματος, το μέγεθος και τη διάταξη της πισίνας. (Υπουργείο Τουρισμού)

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Τι ισχύει για Airbnb και ιδιωτικές βίλες

Εδώ χρειάζεται μία σημαντική διάκριση. Δεν αποτελεί κάθε κατοικία που διαφημίζεται μέσω Airbnb αδειοδοτημένο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα.

Όταν ένα ακίνητο λειτουργεί ως αδειοδοτημένη τουριστική επιπλωμένη κατοικία, έπαυλη ή συγκρότημα καταλυμάτων, η πισίνα του μπορεί να υπάγεται στις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις κολυμβητικές δεξαμενές τουριστικών επιχειρήσεων.

Αντίθετα, στην απλή βραχυχρόνια μίσθωση μιας ιδιωτικής κατοικίας δεν προκύπτει αυτομάτως η ίδια γενική υποχρέωση μόνιμης παρουσίας ναυαγοσώστη που μπορεί να ισχύει για οργανωμένα ξενοδοχειακά καταλύματα. Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή από την ευθύνη να διαθέτει ασφαλή και νόμιμη εγκατάσταση.

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Το νεότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2025, επιβάλλει βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και επιτρέπει ελέγχους στα ακίνητα. Για τις πισίνες εξακολουθούν να έχουν σημασία η πολεοδομική νομιμότητα, οι τεχνικοί κανόνες, η συντήρηση, η ασφαλής πρόσβαση και η σαφής ενημέρωση των επισκεπτών.

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Ιδιαίτερα όταν μπορούν να φιλοξενηθούν οικογένειες, η περίφραξη της πισίνας, η πόρτα ασφαλείας που δεν ανοίγει εύκολα από παιδί, το αντιολισθητικό δάπεδο, το κάλυμμα ασφαλείας και η ευδιάκριτη αναγραφή του βάθους αποτελούν ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, ακόμη και όπου δεν επιβάλλονται όλα με ενιαίο τρόπο από μία συγκεκριμένη διάταξη.

Για ένα μικρό παιδί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα και ελάχιστο νερό για να χαθεί η επαφή με το περιβάλλον. Γι’ αυτό καμία πινακίδα, κανένα σωσίβιο και κανένας κανονισμός δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συνεχή επίβλεψη από ενήλικα. Η περίπτωση της Καστοριάς αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι η γνώση ΚΑΡΠΑ, η άμεση κινητοποίηση και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο.

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