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Μόλις άνοιγαν οι πύλες στις οκτώ το πρωί, δεκάδες παραθεριστές έτρεχαν ταυτόχρονα προς τον χώρο της πισίνας.

Πολλοί επισκέπτες κατήγγειλαν τη δυσκολία εύρεσης θέσεων, καθώς όλες οι ξαπλώστρες καταλαμβάνονταν μέσα σε ελάχιστα λεπτά καθημερινά.

Οι παραθεριστές πρότειναν την εφαρμογή ενός πιο οργανωμένου συστήματος διαχείρισης για την αποφυγή των καθημερινών εντάσεων και της αδικίας.

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Σκηνές που έμοιαζαν με εκκίνηση αγώνα ταχύτητας καταγράφηκαν σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη, όπου παραθεριστές έτρεχαν καθημερινά για να εξασφαλίσουν ξαπλώστρες γύρω από την πισίνα.

Το περιστατικό συνέβη στις 16 Ιουνίου και καταγράφηκε από τη 29χρονη Χόουπ Ντέιβις, κατά τη διάρκεια επταήμερων διακοπών της στο ξενοδοχείο Spring Hotel Bitacora, στην περιοχή Playa de las Americas. Όπως ανέφερε, ήδη από τις 7:30 το πρωί αρκετοί επισκέπτες άρχιζαν να συγκεντρώνονται περιμένοντας να αποκτήσουν πρόσβαση στις πιο προνομιακές θέσεις, παρότι η είσοδος στον χώρο της πισίνας επιτρεπόταν από τις 8:00.

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Σύμφωνα με τη Ντέιβις, περίπου 40 άτομα έτρεχαν καθημερινά προς τις ξαπλώστρες μόλις άνοιγαν οι πύλες. Όπως εξήγησε, οι περισσότεροι προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν θέσεις ακριβώς δίπλα στις πισίνες, πιθανότατα επειδή το ξενοδοχείο απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες και πολλοί γονείς ήθελαν να μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τους χωρίς να βρίσκονται μέσα στο νερό. Όπως είπε, αυτή η κατάσταση επαναλαμβανόταν κάθε μέρα.

Η ίδια εκτίμησε ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί ένα πιο οργανωμένο σύστημα διαχείρισης των ξαπλωστρών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το προσωπικό ασφαλείας δεν επέτρεπε σε κανέναν να εισέλθει πριν από το επίσημο άνοιγμα της πισίνας. Όπως περιέγραψε, ένας υπεύθυνος ασφαλείας επέβλεπε τις πετσέτες που είχαν ήδη τοποθετηθεί στις ξαπλώστρες και ήταν εκείνος που άνοιγε την πύλη εισόδου.

Η Ντέιβις ανέφερε επίσης ότι η ίδια, ο σύζυγός της και δύο φίλοι τους συχνά δεν κατάφερναν να βρουν ξαπλώστρες μαζί αργότερα μέσα στην ημέρα, με αποτέλεσμα να επιλέγουν τελικά την παραλία ή κοντινά υδάτινα πάρκα. Σύμφωνα με την περιγραφή της, μέχρι τις 9:30 όλες οι ξαπλώστρες είχαν ήδη καταληφθεί.

Η ίδια πρότεινε να υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες ξαπλώστρες για όλους τους επισκέπτες και υποστήριξε ότι, εφόσον κάποιες παραμένουν αχρησιμοποίητες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι πετσέτες θα έπρεπε να απομακρύνονται ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν άλλοι. Όπως τόνισε, η υπάρχουσα κατάσταση είναι άδικη για οικογένειες με μικρότερα παιδιά ή για ενήλικες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στον χώρο από τις 8 το πρωί.

Ανάλογη εμπειρία περιέγραψε και η 31χρονη Τζοάνα Ράιτ, η οποία βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές στις 22 Μαΐου. Από το μπαλκόνι του δωματίου της παρακολούθησε προσωπικό ασφαλείας να επιτηρεί τον χώρο της πισίνας ώστε να αποτρέψει τους επισκέπτες από το να καταλάβουν ξαπλώστρες πριν από την επίσημη ώρα λειτουργίας.

Η Ράιτ χαρακτήρισε όσα είδε ως «σουρεαλιστικά», επισημαίνοντας ότι αρκετοί επισκέπτες έμοιαζαν έκπληκτοι ή διασκέδαζαν με την εικόνα, ενώ πολλοί τραβούσαν βίντεο ή σχολίαζαν μεταξύ τους όσα συνέβαιναν. Όπως περιέγραψε, μόλις οι πύλες άνοιξαν στις 8:00, επικράτησε αναστάτωση, καθώς οι παραθεριστές κινήθηκαν ταυτόχρονα για να καταλάβουν τις καλύτερες θέσεις και όλες οι ξαπλώστρες εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

Με πληροφορίες από The Sun