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Μετά από μια περίοδο μείωσης των περιστατικών έως το 2019, οι θάνατοι παρουσίασαν εκ νέου άνοδο, γεγονός που αποδίδεται στη διακοπή των μαθημάτων κολύμβησης και στην έλλειψη ναυαγοσωστών λόγω της πανδημίας.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής υπογραμμίζει τη σημασία της άμεσης διάσωσης, ενώ οι ειδικοί προτείνουν την υποχρεωτική περίφραξη των πισινών και τη χρήση σωσιβίων για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η τεχνολογία δεν υποκαθιστά την ανάγκη για αδιάκοπη επίβλεψη από ενήλικες, οι οποίοι οφείλουν να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αποσπά την προσοχή τους κοντά στο νερό.

Η οικογένεια Λέοναρντ προωθεί τη σημασία των μαθημάτων κολύμβησης από μικρή ηλικία και την αποκλειστική επιτήρηση των παιδιών ως τα πιο καθοριστικά μέτρα για την πρόληψη τέτοιων τραγικών περιστατικών.

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Νέα Υόρκη (AP) Τα τελευταία χρόνια οι γιατροί και οι ειδικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν έντονη ανησυχία για την αύξηση των πνιγμών σε παιδιά. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο όταν συμβεί ένα περιστατικό πνιγμού, καθώς η άμεση διάσωση και η σωστή παροχή πρώτων βοηθειών μπορούν να σώσουν τη ζωή ενός παιδιού ή να αποτρέψουν σοβαρές και μόνιμες βλάβες.

Κάθε χρόνο πνίγονται στις ΗΠΑ περίπου 4.000 έως 5.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ενήλικες που χάνουν τη ζωή τους σε λίμνες, ποτάμια ή θάλασσες. Ωστόσο, ο πνιγμός αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία θανάτου για παιδιά ηλικίας από 1 έως 4 ετών και μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών. Τα περισσότερα περιστατικά με μικρά παιδιά συμβαίνουν σε πισίνες, ενώ λιγότερα συμβαίνουν σε μπανιέρες.

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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τραγική ιστορία του Στιούι Λέοναρντ. Το 1989, ο μόλις 21 μηνών γιος του επιχειρηματία Στιούι Λέοναρντ πνίγηκε σε πισίνα κατά τη διάρκεια οικογενειακής γιορτής στο νησί Σεντ Μάρτιν. Παρότι υπήρχαν πολλοί ενήλικες στον χώρο, κανείς δεν είχε αναλάβει αποκλειστικά την επίβλεψη του παιδιού. Όπως ανέφερε η μητέρα του, όλοι πίστευαν ότι κάποιος άλλος το παρακολουθούσε. «Όταν όλοι κοιτάζουν, κανείς δεν κοιτάζει», λέει χαρακτηριστικά η τραγική μητέρα, 65 ετών σήμερα. Το τραγικό αυτό γεγονός οδήγησε την οικογένεια στη δημιουργία ενός ιδρύματος που χρηματοδοτεί μαθήματα κολύμβησης για παιδιά και ενημερώνει το κοινό για την πρόληψη των πνιγμών.

Οι θάνατοι παιδιών από πνιγμό είχαν μειωθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1980 έως το 2019, χάρη στις ενημερωτικές εκστρατείες, στην ευρύτερη πρόσβαση σε μαθήματα κολύμβησης και στους νόμους που απαιτούσαν την περίφραξη των ιδιωτικών πισινών. Μεταξύ του 2000 και του 2019 οι ειδικοί κατέγραψαν μια πτώση 38% στους πνιγμούς. Όμως, μετά το 2019 η κατάσταση άλλαξε και οι θάνατοι αυξήθηκαν ξανά, φτάνοντας από 756 το 2019 σε 865 το 2024. Τα περισσότερα θύματα ήταν παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή την αύξηση κυρίως στις συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Η πανδημία διέκοψε τα μαθήματα κολύμβησης και την εκπαίδευση ναυαγοσωστών, ενώ προκάλεσε και έλλειψη ναυαγοσωστών σε πολλές περιοχές. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν περισσότερες ιδιωτικές πισίνες και αυξήθηκαν οι περιπτώσεις όπου τα παιδιά κολυμπούσαν χωρίς επαρκή επίβλεψη. Παρότι τα πρώτα στοιχεία του τελευταίου έτους δείχνουν μικρή μείωση των πνιγμών, οι αριθμοί παραμένουν υψηλότεροι από εκείνους πριν από την πανδημία.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι ειδικοί προτείνουν την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνουν την παρουσία εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών, τη χρήση σωσιβίων όπου χρειάζεται και την υποχρεωτική περίφραξη των πισινών με πόρτες που κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα. Παρότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες, όπως βραχιολάκια με συναγερμό που ενεργοποιούνται όταν το παιδί βρεθεί κάτω από το νερό, οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτά αποτελούν μόνο βοηθητικά μέσα και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συνεχή επίβλεψη από έναν ενήλικα.

Τέλος, ο Στιούι Λέοναρντ υπογραμμίζει ότι δύο είναι οι πιο σημαντικοί τρόποι πρόληψης: τα μαθήματα κολύμβησης από μικρή ηλικία και η αδιάκοπη προσοχή των γονέων ή των φροντιστών όταν τα παιδιά βρίσκονται κοντά στο νερό. Συμβουλεύει τους ενήλικες να αποφεύγουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου, το διάβασμα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που αποσπά την προσοχή τους, καθώς η συνεχής επίβλεψη μπορεί να αποτρέψει μια τραγωδία.

«Κλείστε τα κινητά σας όταν βρίσκεστε κοντά στην πισίνα και προσέχετε τα παιδιά. Μην κάθεστε εκεί να διαβάζετε ένα βιβλίο. Μην κάθεστε εκεί να μιλάτε με τους φίλους σας, παραμελώντας το παιδί σας που βρίσκεται κοντά στο νερό», λέει χαρακτηριστικά. «Αυτό μπορεί να συμβεί σε μια στιγμή».

Με πληροφορίες από: Associated Press , stewietheduck.org , cdc.gov