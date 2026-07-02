Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουλίου στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα κατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί είχε μεταβεί στο σπίτι μαζί με τη 32χρονη μητέρα του, η οποία εργαζόταν εκεί ως καθαρίστρια. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο μικρός φαίνεται πως ξέφυγε από την προσοχή της, ενώ εκείνη πραγματοποιούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο της διώροφης κατοικίας.

Advertisement

Advertisement

Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, το 6χρονο παιδί διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 4:30 το απόγευμα.

Η 32χρονη μητέρα βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση μετά την τραγική απώλεια του παιδιού της.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του παιδιού.