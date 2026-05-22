Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοούνταν για περισσότερους από πέντε μήνες. Η σορός του εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το CRETA24, ένας κτηνοτρόφος ήταν εκείνος που εντόπισε τη σορό σε σημείο με πυκνή βλάστηση και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Η αναγνώριση έγινε γρήγορα, καθώς ο 33χρονος φορούσε το χαρακτηριστικό μπλε φούτερ που είχε πάνω του την ημέρα της εξαφάνισής του.

Advertisement

Advertisement

Το σημείο όπου βρέθηκε ο άτυχος γιατρός θεωρείται ιδιαίτερα δύσβατο, γεγονός που φαίνεται πως δυσχέρανε σημαντικά τις έρευνες όλο αυτό το διάστημα. Όπως μετέδωσε το CRETA24, πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ τα έως τώρα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

24creta

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες μίλησε στο CRETA24 ο πρόεδρος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Καντάνου, Φαντελής Καπαρουδάκης. Όπως ανέφερε, οι εθελοντές συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις προσπάθειες εντοπισμού, ωστόσο η μορφολογία της περιοχής και η δυσκολία πρόσβασης έκαναν το έργο τους εξαιρετικά δύσκολο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σορός βρέθηκε περίπου 100 μέτρα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή «Ριζίτικο», ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές, ενώ το αυτοκίνητο του 33χρονου είχε εντοπιστεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά σε ευθεία γραμμή.

Ο κ. Καπαρουδάκης εκτίμησε πως ο Αλέξης πιθανόν πέρασε μέσα από το χωριό και κινήθηκε προς το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να περιπλανήθηκε για ημέρες στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη.

24creta

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε ένα εγκαταλελειμμένο μονοπάτι της περιοχής, το οποίο όπως είπε καταλήγει ουσιαστικά σε αδιέξοδο και χρησιμοποιείται σπάνια, κάτι που ενδεχομένως εξηγεί γιατί ο 33χρονος δεν είχε βρεθεί νωρίτερα.

Παράλληλα, σημείωσε πως στην περιοχή υπάρχουν αρκετά ξωκλήσια και εκκλησίες, γεγονός που ίσως προκάλεσε σύγχυση στον άτυχο γιατρό στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε αφήσει κοντά σε εκκλησάκι.

Την ίδια ώρα, οι γονείς του 33χρονου αναμένονται στα Χανιά για τη διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης της σορού, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσικόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 7 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν χαθούν τα ίχνη του είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του ζητώντας του να ταξιδέψει στην Κρήτη.