Μία υπόθεση που σόκαρε την ελληνική κοινωνία και που μέχρι και σήμερα απασχολεί τις τοπικές και διεθνείς αρχές, είναι αυτή του μικρού Μπεν που εξαφανίστηκε από την Κω πριν από 35 χρόνια.

Τον μακρινό Ιούλιο του 1991, ο μικρός Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε από το αγρόκτημα που ανακαίνιζαν οι παππούδες του στο χωριό Ηρακλής της Κω, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια του που μέχρι και σήμερα τον αναζητά.

Η μητέρα του, Κέρι, ενημερώθηκε πρόσφατα από την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ότι η υπόθεση εξαφάνισης του γιου της κλείνει και παύει πλέον να απασχολεί τις τοπικές αρχές. Παρόλα αυτά, η αστυνομία θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για να «υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές», δήλωσε η Βρετανική αρχή.

«Παραμένουμε έτοιμοι να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές εάν προκύψουν νέα στοιχεία και συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε ότι θα στηρίζουμε την Κέρι». Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι κατάλληλες διαδικασίες παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να είναι λειτουργικές», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της προς τη Mirror.

Η μητέρα του μικρού Μπεν, που δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά το γιο της, ξέσπασε σε κλάματα μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αναφέροντας: «Για σχεδόν 35 χρόνια παλεύουμε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν, να βρούμε απαντήσεις και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη δρόμοι που μπορούν να εξερευνηθούν. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω».