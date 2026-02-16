Σε νέο κύκλο ερευνών μπαίνει υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, που από τις 7 Δεκεμβρίου 2025, αγνοείται από την περιοχή του Φρε Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μάχη για την αναζήτηση κάποιου ίχνους του 33χρονου, μπαίνει η επίλεκτη ομάδα ANUBIS η οποία θα μεταβεί σε λίγες ημέρες στα Χανιά και συγκεκριμένα στο σημείο που βρέθηκε το αμάξι του αγνοουμένου, προκειμένου ξεκινήσει τις έρευνες.

Η ομάδα ANIBUS, φαίνεται πως αποδέχθηκε σχετικό αίτημα της οικογένειας του αγνοουμένου, ενώ η συνδρομή της κρίνεται σημαντική για την έκβαση της υπόθεσης, καθώς έχει δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό της, από το παρελθόν.

Στο σημείο των ερευνών αναμένεται να βρεθούν και πάλι οι γονείς του αγνοουμένου, ώστε να συνδράμουν και αυτοί με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει, στις έρευνες, ενώ απευθύνουν για ακόμη μία φορά έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να το δηλώσει στις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες των αρχών έχουν καταστεί άκαρπες το τελευταίο διάστημα, παρά τις εντατικές προσπάθειες, ενώ πρόσφατα η υπόθεση ήρθε ξανά στη δημοσιότητα μετά από ψηφιακά “ίχνη” του 33χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

H ομάδα Anubis

Η Anubis Coldcase K9 Team, ιδρύθηκε το 2022, και -όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της- αναλαμβάνει απαιτητικές αποστολές αναζήτησης και εντοπισμού σε ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες.

«Με εξειδίκευση στα περιστατικά εξαφανίσεων λόγω παθολογικών καταστάσεων, τεχνολογικών ατυχημάτων, εγκληματικής ενέργειας και φυσικών καταστροφών, η ομάδα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η ευρεία γκάμα δράσεων που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναζήτηση και εντοπισμό απανθρακωμένων ατόμων, την αντιμετώπιση καταρρεύσεων κτιρίων λόγω σεισμού, την προσέγγιση σε πλημμυρικά φαινόμενα, τον εντοπισμό εξαφανισμένων ατόμων στο ύπαιθρο καθώς και την αναζήτηση ανθρώπων μετά από αεροπορικά ή σιδηροδρομικά ατυχήματα.

Η δράση μας βασίζεται σε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά εργασίας τα οποία καλύπτουν τρεις βασικές κατηγορίες: σκυλιά ανίχνευσης για ζωντανά άτομα, σκυλιά ανίχνευσης για νεκρά άτομα και σκυλιά ανίχνευσης αίματος. Με βάση τη φύση της αποστολής, επιλέγονται οι κατάλληλοι σκύλοι, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Με ένα εντυπωσιακό σύνολο 250+ αποστολών μέχρι σήμερα και ποσοστό επιτυχίας 85%, η Anubis Coldcase K9 Team καταδεικνύει αποτελεσματικότητα και δέσμευση στο ρόλο του εντοπισμού και της διάσωσης ανθρώπων σε κρίσιμες συνθήκες. Ενεργώντας σε αρμονία με διεθνή πρότυπα, η ομάδα μας παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων από φιλοζωικά σωματεία με σκοπό την διευκόλυνση της υιοθέτησής τους. Ακόμη, παρέχουμε τη δυνατότητα εκπαίδευσης σκύλων ιδιωτών για διόρθωση συμπεριφοράς (έναντι αντιτίμου δωρεάς)».