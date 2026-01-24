Nέα μαρτυρία στενού φίλου του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου ρίχνει φως στις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του δίνοντας νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης που έχει συγκλονίσει την Κρήτη.

Ο φίλος του περιγράφει έναν άνθρωπο πιεσμένο και απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό –όπως λέει– να εξαφανιστεί χωρίς λόγο, την ώρα που η μητέρα του απευθύνει δραματική έκκληση να βρεθεί «όπως κι αν βρεθεί».

Ο στενός φίλος του Αλέξη, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», δήλωσε αδυναμία να πιστέψει ότι ο γιατρός εξαφανίστηκε οικειοθελώς.

«Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Δεν στέκει… Το αμάξι του να είναι παρατημένο κι αυτός να πήγε και κρύφτηκε; Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε», είπε χαρακτηριστικά.

Στις συνομιλίες που αποκαλύπτονται, ο Αλέξης μιλούσε ανοιχτά για το μέλλον του και την επαγγελματική του εξάντληση. Παραπονιόταν για τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τις χαμηλές απολαβές και τη δυσκολία να πάρει άδεια τα Χριστούγεννα.

Σε μήνυμα προς φίλο του ανέφερε πως σκόπευε να πάρει άδεια, να παραιτηθεί και να δώσει εξετάσεις ειδικότητας τον Μάιο, επισημαίνοντας όμως ότι δεν διέθετε τα χρήματα για να ανοίξει ιατρείο.

Η τελευταία του παρουσία στην ομαδική συνομιλία των φίλων καταγράφεται την ημέρα της εξαφάνισης. Διάβασε τα μηνύματα, αλλά δεν απάντησε ποτέ.

Παράλληλα, η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού μιλά με λόγια που συγκλονίζουν.

«Να τον βρούμε όπως και να ’ναι. Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Αυτό που θέλω είναι να μην υποφέρει άλλο», λέει, περιγράφοντας την αβάσταχτη σκέψη ότι ο γιος της μπορεί να βρίσκεται μόνος, χωρίς φαγητό, εκτεθειμένος στο κρύο.

«Είναι μαρτύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για τον ίδιο. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να βρίσκεται», προσθέτει.

Η ίδια αναφέρει πως μόνο οι δύο πρώτες μαρτυρίες, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του, κρίθηκαν αληθοφανείς από τις Αρχές. Άλλες καταθέσεις, σε Καλύβες και Πλατανιά Χανίων, είτε αμφισβητήθηκαν είτε δεν επιβεβαιώθηκαν από υλικό καμερών.

«Το μόνο που με νοιάζει είναι να βρεθεί»

Η μητέρα του Αλέξη ευχαρίστησε δημόσια τη Αγγελική Νικολούλη για τη συνεχή προσπάθεια και έκλεισε με λόγια που συνοψίζουν την αγωνία της οικογένειας: «Είτε ζωντανός είτε νεκρός, το μόνο που με νοιάζει είναι να βρεθεί. Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο».

