Για τη Θεσσαλονίκη αναχώρησαν χθες (18/1) το απόγευμα, οι εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), που επί 4 ημέρες ερεύνησαν κάθε πιθανό σημείο που θα μπορούσαν, ώστε να εντοπίσουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο, που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, ξεκίνησαν ξανά την περασμένη Τετάρτη (14/01) όταν οι εθελοντές έφτασαν στα Χανιά.

Με τη συνεργασία της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, της Πυροσβεστικής, αλλά και με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών από την Κρήτη, περιοχές των Χανίων αλλά και του Ρεθύμνου ελέγχθηκαν ξανά από το μηδέν. Στις έρευνες συμμετείχε και η μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου.

Η βροχή αλλά και το χιόνι που συνάντησαν σε ορισμένα σημεία οι εθελοντές δυσκόλεψαν πολύ τις έρευνες.

Πηγή: ΟΦΚΑΘ – cretalive.gr

Υπό την καθοδήγηση του προέδρου του ΟΦΚΑΘ, Χρήστου Ράμου, που συντόνιζε τις έρευνες, οι εθελοντές έψαξαν κλειστούς χώρους, μοναστήρια, ποιμνιοστάσια αλλά και δασικές περιοχές, αναζητώντας τα ίχνη του 33χρονου γιατρού, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Αφού «σάρωσε» περιοχές των Χανίων η ομάδα των εθελοντών επέκτεινε τις έρευνές της και στο Ρέθυμνο. Στη «μάχη» ρίχτηκε και μία παρέα μοτοσικλετιστών από τα Χανιά, οι οποίοι «χτένισαν» τον ορεινό όγκο.

Πηγή: ΟΦΚΑΘ – cretalive.gr

Πηγή: ΟΦΚΑΘ – cretalive.gr

Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία σε συνεννόηση με την τοπική ΕΛ.ΑΣ. και την οικογένεια αποφασίστηκε πως η αναζήτηση του 33χρονου από τους εθελοντές «παγώνει».

Οι τοπικές αρχές διερευνούν διακριτικά πλέον την υπόθεση, ελπίζοντας σε ένα «σήμα» από τον Αλέξη, αν βρίσκεται στη ζωή.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025. Ο Αλέξης Τσικόπουλος τηλεφωνεί στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Του λέει ότι δεν είναι καλά και του ζητάει να ταξιδέψει για το Ηράκλειο. Το τηλέφωνο κλείνει. Είναι η τελευταία φορά που επικοινωνεί με την οικογένειά του.

Ο Αλέξης παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε με βλάβη σε χωριό του Αποκόρωνα. Ο Αλέξης όμως, μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Έχουν ήδη συμπληρωθεί 42 ημέρες, από τότε που ο 33χρονος έδωσε το τελευταίο σημάδι ζωής και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.

Η οικογένεια απευθύνει σπαρακτική έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί και φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πώς – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου αυτή τη στιγμή.

(Με πληροφορίες από cretalive.gr, zarpanews.gr)